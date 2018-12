Deutschland wird sich im Sicherheitsrat nicht wegducken können

Berlin/New York. Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat ein stärkeres Engagement seines Landes bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten angekündigt. "Wir werden uns auch vor schwierigen Entscheidungen nicht wegducken können", sagte der SPD-Politiker kurz vor dem Einzug Deutschlands in den UNO-Sicherheitsrat in einem dpa-Interview. "Die Erwartungen an uns sind so groß wie wohl noch nie."

Konkret nannte Maas eine stärkere Beteiligung an den diplomatischen Bemühungen um die Lösung der Krisen im Nahen Osten, zu denen Syrien und Jemen gehören. "Wir rücken durch die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat politisch noch näher an die Krisen und Konflikte heran", erklärte er. Die Stimme Deutschlands bei der Lösung von Konflikten werde dadurch noch mehr Gewicht bekommen.

Deutschland ist ab dem 1. Jänner zwei Jahre Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das wichtigste Gremium der Organisation mit seinen fünf ständigen und zehn wechselnden Mitgliedern bemüht sich um Konfliktlösung und Friedenssicherung weltweit. Österreich war zuletzt 2009/2010 nichtständiges Mitglied.

Von der vorangegangenen Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat 2011/12 ist vor allem die deutsche Enthaltung bei der Entscheidung über ein militärisches Eingreifen in Libyen in Erinnerung geblieben. Damals votierte Deutschland mit Russland und China, während die USA, Frankreich und Großbritannien Ja sagten. Das sorgte bei den NATO-Verbündeten für erheblichen Unmut.

Neben der Krisenbewältigung hat sich die Bundesregierung diesmal vier Schwerpunktthemen für die zwei Jahre vorgenommen: die Auswirkungen des Klimawandels auf die weltweite Sicherheitslage, die Rolle von Frauen bei der Krisenbewältigung, besserer Schutz für humanitäre Helfer und mehr Rüstungskontrolle.

Deutschland will zudem auf eine Reform des Sicherheitsrats hinarbeiten. Maas bekräftigte in dem Interview den Anspruch auf einen ständigen Sitz in dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Die seit mehr als 70 Jahren bestehende Zusammensetzung sei "nicht mehr zeitgemäß", argumentierte er. "Ich glaube, dass die Kräfteverhältnisse auf der Welt deutlich besser abgebildet werden müssten, als das im Moment der Fall ist."

Über eine Reform des Sicherheitsrats wird seit Anfang der 1990er-Jahre heftig diskutiert. Deutschland setzt sich zusammen mit Japan, Brasilien und Indien für eine Vergrößerung des Gremiums ein. Die vier wirtschaftsstarken Länder wollen zusammen mit zwei afrikanischen Staaten in den Kreis der ständigen Mitglieder aufgenommen werden. Bisher scheiterten aber alle Bemühungen um eine Veränderung vor allem am mangelnden Reformwillen der fünf derzeitigen ständigen Mitglieder. Sie müssen ebenso zustimmen wie zwei Drittel aller 193 UNO-Mitglieder.

In New York kann Maas auf einen seiner erfahrensten Diplomaten setzen: Christoph Heusgen, der als außenpolitischer Berater jahrelang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die Weltgeschichte reiste und nun Deutschlands Botschafter bei den Vereinten Nationen ist. Seine Erfahrung und Ausdauer wird der 63-Jährige in dem Gremium gut gebrauchen können. Die Fronten sind verhärtet: Sitzungen zu Syrien, Nordkorea oder eben dem Iran enden oft ergebnislos oder mit knappen Statements.

Wie so oft hängt viel an den Vereinigten Staaten. Zu deren scheidender UNO-Botschafterin Nikki Haley pflegte Heusgen ein gutes Arbeitsverhältnis. Als Nachfolgerin hat US-Präsident Donald Trump die bisherige Außenamtssprecherin Heather Nauert benannt. Sofern der Senat die Personalie bestätigt, wird dann eine frühere "Fox News"-Moderatorin das Büro vis-a-vis vom UNO-Hauptquartier beziehen. Erfahrung in internationaler Politik hat sie bis auf ihre 20 Monate im State Department nicht.

Die beherrschenden Themen im UNO-Sicherheitsrat 2019

Zwei Jahre sitzt Deutschland ab Jänner wieder mit im UNO-Sicherheitsrat. Wenn der Gong im gedämpften Saal zur Sitzung ruft, stehen oft Kriege, Langzeitkonflikte und humanitäre Krisen auf dem Programm. Ein Überblick, was den Rat 2019 beschäftigen dürfte:

JEMEN: Nach der Waffenruhe für die strategisch wichtige Hafenstadt Hodeida im Jemen sollen die Truppen beider Seiten abziehen. Der Sicherheitsrat und UNO-Vermittler Martin Griffiths werden genau im Blick behalten, ob die Parteien sich an die Vereinbarungen halten.

SYRIEN: Nur langsam stabilisiert sich die Lage im Bürgerkriegsland, auch die erhoffte Bildung einer Verfassungskommission gestaltet sich schwierig. Was der scheidende UNO-Beauftragte Staffan de Mistura nicht schafft, wird in die Hände seines Nachfolgers Geir Pedersen fallen.

AFGHANISTAN: In dem andauernden Konflikt gibt es Chancen auf einen Friedensprozess. Bei möglichen Verhandlungen zwischen Regierung und den Taliban könnte die UNO vermitteln. Die USA waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan einmarschiert.

NAHOST: Viel unklarer sind weiter die Aussichten für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern. US-Präsident Donald Trump will Anfang 2019 einen Friedensplan vorlegen und den Konflikt beenden. Aber die Gespräche zwischen beiden Seiten liegen seit 2014 brach.

IRAN: Nach dem Ausstieg der USA aus dem mühsam ausgehandelten Iran-Atomabkommen versuchen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und China, die Vereinbarung zu retten. Die USA dürften sich weiter für alte Sanktionen gegen die Islamische Republik stark machen.

NORDKOREA: Fragen zur atomaren Abrüstung Nordkoreas dürften den Rat auch im neuen Jahr beschäftigen. Trotz Berichten über den Ausbau des Atomwaffen- und Raketenarsenals in Nordkorea hat Trump einen weiteren Gipfel mit Machthaber Kim Jong-un in Aussicht gestellt.

UKRAINE: Bald fünf Jahre nach der Annexion der Krim will Russland seine Streitkräfte weiter nicht von der ukrainischen Halbinsel abziehen. Mehrere Ratsmitglieder sehen in der Annexion einen Verstoß gegen das Völkerrecht und bestehen auf der Unabhängigkeit der Ukraine.

PEACEKEEPING: Von derzeit 14 Friedensmissionen weltweit laufen die größten Einsätze in Afrika - nämlich im Kongo, im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik und in Mali. Der Rat entscheidet, welche Missionen vergrößert, verkleinert oder beendet werden sollen.