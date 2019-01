Britische Polizei trainiert für Einsatz in Nordirland

London. Polizeikräfte in Großbritannien werden für den Fall eines Brexits ohne Abkommen auf einen Einsatz in Nordirland vorbereitet. Das bestätigte ein Sprecher des Rats der britischen Polizeipräsidenten (NPCC). Einem Bericht des "Guardian", wonach es von der nordirischen Polizei bereits eine offizielle Anfrage um Unterstützung gegeben habe, widersprach der NPCC-Sprecher jedoch. Auch die im "Guardian"-Bericht genannte Zahl von 1000 Beamten werde nicht "wiedererkannt", sagte der Polizeisprecher.

Der "Guardian" hatte unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, Beamte aus England, Schottland und Wales würden auf den Einsatz vorbereitet, beispielsweise um Unruhen einzudämmen. Die Ausbildung sei notwendig, da sich die im britischen Nordirland verwendeten Ausrüstungen und angewandten Taktiken von denen im übrigen Königreich unterschieden.





Ein Brexit ohne Abkommen ist durchaus möglich. Das britische Parlament soll in der dritten Jänner-Woche über den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag über den EU-Austritt abstimmen. Wird der Deal abgelehnt - wonach es bisher aussieht -, droht am 29. März ein ungeregeltes Ausscheiden. Vereinbarungen für den grenzüberschreitenden Handel und Verkehr zwischen Großbritannien und der EU würden abrupt ungültig. Grenzkontrollen müssten eingeführt werden.

Warnung vor Referendum

Die britische Premierministerin Theresa May sucht vor der Abstimmung im Parlament über den Brexit-Deal neuerlich das Gespräch mit mehreren Staats- und Regierungschefs der EU sowie mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Eine Kommissionssprecherin erklärte am Freitag dazu lediglich, sie könne ein solches Telefonat nicht ausschließen. Jedenfalls sei Juncker immer bereit, May zuzuhören.

Brexit-Minister Stephen Barclay warnte vor den Risiken einer zweiten Volksabstimmung. "Ein zweites Referendum würde noch mehr Uneinigkeit auslösen. Das jetzige Maß, in dem Großbritannien zerrissen ist, wäre klein im Vergleich zu den Spannungen, die eine zweite Abstimmung verursachen würde."