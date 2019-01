Labour-Chef gibt Brexit-Referendum keinen Vorrang

London. (reu/sig) Viele seiner Anhänger dürfte Jeremy Corbyn bitter enttäuscht haben. Am Donnerstag bei einer Rede im nordenglischen Wakefield wollte sich der Labour-Chef nicht für ein zweites Brexit-Referendum aussprechen. Viele hatten sich erhofft, dass der Oppositionsführer sich nun, da sich eine Niederlage von Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung über ihren Brexit-Vertrag im britischen Parlament abzeichnet, für eine erneute Volksbefragung einsetzen würde. Doch Corbyn forderte lediglich Neuwahlen, sollten die Abgeordneten das Abkommen ablehnen. Eine Neuwahl müsse Vorrang vor einem zweiten Referendum über einen Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union haben. Bei einem Wahlsieg würden die Sozialdemokraten ein neues Abkommen mit der EU anstreben - und den Brexit vorerst verschieben.

Realistisch ist der Plan nicht. Denn Neuwahlen gibt es nur, wenn es Labour gelingt, die britische Regierung mithilfe eines Misstrauensantrags im Parlament zu stürzen. Eine Mehrheit dafür ist nicht in Sicht. Eigentlich hatten die Sozialdemokraten bei ihrem Parteitag vereinbart, dass ihr Chef sich für ein zweites Referendum einsetzen muss, sollte es nicht gelingen, May zu stürzen. Doch Corbyn blieb vage: Für den Fall, dass es keine Neuwahlen gibt, werde seine Partei alle Optionen auf den Tisch legen, sagte der Labour-Chef. Dazu gehöre auch eine Volksabstimmung.





Es gilt als so gut wie sicher, dass May die Abstimmung über ihren Brexit-Deal am kommenden Dienstag verliert. Abgesehen von den Tory-Brexiteers sind auch Mays inoffizieller Koalitionspartner, die nordirische DUP, sowie fast die gesamte Opposition gegen das Abkommen. Im Fall einer Niederlage muss May innerhalb von drei Tagen einen neuen Plan auf den Tisch legen - und das Parlament noch einmal darüber abstimmen lassen.