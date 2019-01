Polen nach Politiker-Mord unter Schock

Pawel Adamowicz setzte sich für ein offenes Danzig ein. © reu Pawel Adamowicz setzte sich für ein offenes Danzig ein. © reu



Danzig/Warschau. (czar) "Danzig ist großzügig. Danzig teilt das Gute." Dies war Teil der letzten Rede des Danziger Bürgermeisters Pawel Adamowicz, die er am Sonntagabend auf einer Bühne bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung hielt. Kurz darauf stach ein 27-jähriger Angreifer mit einem Messer auf ihn ein. Am Montagnachmittag erlag Adamowicz seinen Verletzungen.

Die Bestürzung über den Tod des 53-jährigen zweifachen Vaters zog sich durch alle politischen Lager Polens. Staatspräsident Andrzej Duda rief zunächst alle Parteien zur Teilnahme an einem Marsch gegen Gewalt und Hass auf, der am Dienstag stattfinden sollte. Gleichzeitig bat Adamowicz’ Familie darum, die Tragödie nicht zu politisieren.





Darauf bezogen sich auch Oppositionspolitiker, die nicht zu einem Treffen kamen, zu dem Duda noch am Montag geladen hatte. Danach gab er bekannt, die Pläne für den Marsch fallenzulassen. Stattdessen soll am Tag des Begräbnisses Staatstrauer verhängt werden. Warschau hat bereits eine dreitägige Trauer bis Donnerstag ausgerufen, in Danzig weht die Flagge schon seit Montag auf halbmast.

Kritiker der Regierung

Der Stadt an der Ostsee stand Adamowicz seit 1998 vor - und war damit einer der am längsten amtierenden Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl im Herbst des Vorjahres wurde er erneut bestätigt. Er trat dabei zwar als parteiloser Politiker an, stand aber weiterhin der Mitte-rechts-Partei Bürgerplattform (PO) nah, deren Mitglied er bis 2015 war. Schon in seiner Studentenzeit engagierte er sich politisch, in der damals im Untergrund tätigen Opposition zum sozialistischen Regime.

Adamowicz war ein offener Kritiker der nationalkonservativen Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit), die vor gut drei Jahren die Regierungsmacht von der PO übernommen hatte. Er sprach sich unter anderem für die Aufnahme von Flüchtlingen aus, die das Kabinett in Warschau strikt ablehnt. Ebenso äußerte er seine Bedenken gegen die Justizreform der Regierung. Die umstrittenen Vorhaben haben auch die EU-Kommission auf den Plan gerufen, die den Stand der Rechtsstaatlichkeit in Polen prüfen lässt.

Der Mann aber, der Adamowicz bei der Spendenveranstaltung niederstach, schrie auf der Bühne seine Wut über die Bürgerplattform hinaus. Der möglicherweise psychisch kranke Angreifer war laut polnischen Medienberichten wegen mehrerer Banküberfälle in Haft. Dort habe ihn die PO foltern lassen, behauptete er. Gegen den Inhaftierten wird nun wegen Mordes ermittelt.

Aber auch wenn der Hintergrund der Tat wohl eher auf eine psychische Störung zurückzuführen ist, geben manche Kommentatoren in Polen schon zu bedenken, dass die Atmosphäre der Politdebatten sich weiter verschlechtern könnte. Diese werden in Polen seit ein paar Jahren mit zunehmender Schärfe geführt - sowohl im Parlament als auch in der Gesellschaft und dort nicht zuletzt in den sozialen Medien.

Nach Adamowicz’ Tod rufen nun zwar von der oppositionellen PO bis zur PiS-Regierung alle zur Besinnung auf. Doch dass die Trauerzeit durch den nächsten Politstreit schon bald unterbrochen wird, ist nicht ausgeschlossen.