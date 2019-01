Showdown in London

Pro-Brexit-Ladies protestieren gegen den May-Deal vor dem Unterhaus in London. © APAweb/REUTERS, Kilcoyne Pro-Brexit-Ladies protestieren gegen den May-Deal vor dem Unterhaus in London. © APAweb/REUTERS, Kilcoyne



London. Das britische Unterhaus kommt heute Abend ab 20 zur Abstimmung Uhr über den Brexit-Vertrag zusammen. Bevor über den eigentlichen Vertragsentwurf abgestimmt werden kann, muss das Parlament noch über zahlreiche Änderungsanträge entscheiden. Nach der erwarteten Abstimmungsniederlage ist May nach einem vergangene Woche angenommen Parlamentsantrag verpflichtet, binnen drei Tagen einen "Plan B" vorzulegen.

Fällt ihre Niederlage nicht zu krachend aus, könnte sie versuchen, weitere Zugeständnisse von der EU zu bekommen und dann einen zweiten Anlauf zur Annahme des Brexit-Vertrags zu nehmen. Bekommt May den Deal trotz aller Versuche nicht durchs Parlament, droht am 29. März 2019 ein chaotischer EU-Austritt ohne Abkommen.









Die Geschichtsbücher

May hatte die Abgeordneten am Montag in einer Rede noch einmal nachdrücklich vor einer Ablehnung des Vertrags gewarnt. Das Abkommen sei "nicht perfekt" und "ein Kompromiss", räumte sie ein. "Aber wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, werden die Menschen auf die Entscheidung dieses Parlaments blicken und fragen: Haben wir das Votum des Volkes befolgt, die Europäische Union zu verlassen? Oder haben wir das britische Volk enttäuscht?" Sollte das Unterhaus den Brexit blockieren, wäre dies ein "Angriff auf unsere Demokratie", warnte May.



May hat sowohl die Euroskeptiker, die Unterstützer der EU, als auch die nordirische DUP, die ihre Regierung eigentlich unterstützt, gegen sich. © APAweb/ AFP, LEAL-OLIVAS



Zweites Referendum

EU-freundliche Abgeordnete wollen mit einem Nein zu dem Vertrag ein zweites Referendum durchsetzen. Viele Brexit-Hardliner in Mays Partei wollen dagegen lieber einen ungeordneten EU-Austritt als den ausgehandelten Vertrag.

Der größte Kritikpunkt von Mays Gegnern ist die im Vertragsentwurf festgeschriebene Auffanglösung für die Grenze zu Irland. Dadurch soll eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden. Der sogenannte backstop sieht vor, dass das Vereinigte Königreich bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU bleibt. Für Nordirland würden zudem Bestimmungen des EU-Binnenmarktes weiter gelten.

Die Börsen verhielten sich vor der Abstimmung eher abwartend. Dax und EuroStoxx50 notierten kaum verändert. Auch das britische Pfund und der Leitindex an der Börse in London bewegten sich kaum vom Fleck.

May will bei Niederlage an Zeitplan festhalten

Die britische Premierministerin hat indessen auf einer Kabinettssitzung ihre Entschlossenheit bekundet, auch bei einer Abstimmungsniederlage den Willen des Volkes nach einem EU-Austritt umzusetzen. Wie ihr Sprecher am Dienstag mitteilte, wurde im Kabinett nicht über eine Verschiebung des Austrittstermins 29. März gesprochen. Ein Thema seien hingegen die Planungen für einen ungeregelten Brexit gewesen, so der Sprecher.

Unterdessen erhöhten auch die Brexit-Wortführer den Druck auf die Premierministerin. In der nordwestenglischen Stadt Bolton gaben sie am Samstag den Startschuss für die parteiübergreifende "Save Brexit Campaign". Unter den Rednern waren der frühere Brexit-Minister David Davis von den Konservativen, die Labour-Abgeordnete Kate Hoey und der Rechtspopulist Nigel Farage.

"Wir haben nicht für eine Serie von Deals gestimmt", sagte Farage, Ex-Vorsitzender der euroskeptischen UKIP, vor rund tausend Unterstützern. "Das war ein Votum, um unser Land zurückzubekommen, um wieder selbst Gesetze machen zu können, um die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzubekommen und wieder eine unabhängige Nation zu sein."

Corbyn fordert erneut Neuwahlen

May sieht sich jedoch vor allem mit einer offenen Neuwahlforderung der oppositionellen Labour Party konfrontiert. "Die beste Art, das zu regeln, sind vorgezogene Neuwahlen", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Samstagabend vor Anhängern in Liverpool. Dabei machte er klar, dass Labour zu keinen Kompromissen bezüglich des Brexit bereit sei.

Angesichts des wachsenden innerparteilichen Widerstands gegen ihren weichen Brexit-Kurs muss May auf eine Verständigung mit der Labour Party hoffen, um eine Mehrheit für ihren Brexit-Kurs im Unterhaus zustande zu bringen. Corbyn signalisierte diesbezüglich aber Härte. Die von Labour aufgestellten "sechs Tests" würden auf jeglichen Deal Anwendung finden, betonte er. "Wenn diese Regierung das nicht bringt, dann sage ich zu Theresa May: Die beste Art, das zu regeln, sind vorgezogene Neuwahlen", rief Corbyn am Vorabend des Labour-Parteitags in der nordenglischen Industriestadt seinen Parteifreunden zu.

"Exakt dieselben Vorteile"

Labour fordert unter anderem, dass Großbritannien weiterhin "exakt dieselben Vorteile" wie im EU-Binnenmarkt und der Zollunion genieße. May lehnt einen Verbleib in der Zollunion mit der EU strikt ab. Corbyn steht innerparteilich unter massivem Druck, einem zweiten Referendum über den Brexit-Deal zuzustimmen. Neben den Ex-Premiers Tony Blair und Gordon Brown fordert auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ein neuerliches Votum. Ex-Außenminister David Miliband kritisierte am Samstag die angebliche Passivität von Labour in der Brexit-Frage. "Es ist keine Strategie, einfach nur darauf zu warten, dass die Regierung einen Fehler macht", sagte der pro-europäische Politiker.

Kurz verteidigt Brüssel

EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten am Montag in einem Brief an May versichert, dass auch die EU die Auffanglösung vermeiden wolle. Bundeskanzler Kurz verteidigte die Haltung Brüssels im Brexit-Streit. "Die EU hat sich bei diesen Verhandlungen mit Großbritannien nichts vorzuwerfen", sagte Kurz im Europaparlament.

Merkel-Sprecher dementiert Bericht über Zugeständnisse

Die deutsche Bundesregierung wies indes einen britischen Medienbericht über angebliche Zusicherungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel an May zurück. Merkel hatte am Sonntag mit May telefoniert. Der Inhalt des Telefonats sei von der Zeitung "The Sun" aber "falsch wiedergegeben" worden, sagte ein Sprecher der Bundesregierung. Die britische Zeitung "The Sun" berichtete danach, May strebe bei einem Scheitern des Brexit-Vertrags im Parlament ein zweites Votum an und setze dabei auf Unterstützung Merkels. Die Kanzlerin habe May Hilfe angeboten und zusätzliche Zugeständnisse der EU in Aussicht gestellt. Regierungssprecher Steffen Seibert dementierte dies allerdings und sagte, der Inhalt des Telefongesprächs sei von der "Sun" falsch wiedergegeben worden. "Die Bundeskanzlerin hat keinerlei Zusicherungen über das hinaus gemacht, was im Europäischen Rat im Dezember besprochen wurde und was im Brief von (EU-Kommissionspräsident) Jean-Claude Juncker und (Ratspräsident) Donald Tusk niedergelegt ist", erklärte er. Der Brief bekräftigt vor allem, dass die Zusagen in dem Abkommen rechtlich bindend seien.