May übersteht den Misstrauensantrag

Theresa May hat den von der Labour Party eingereichten Misstrauensantrag gegen ihre Regierung am Mittwochabend knapp überstanden. 325 Abgeordnete im Parlament sprachen May das Vertrauen aus, 306 stimmten gegen sie.

Sie sei zur Zusammenarbeit mit den Abgeordneten bereit, sagte die konservative Regierungschefin. "Wir müssen einen Weg finden, der die Unterstützung dieses Hauses findet."

May hat angekündigt, dem Unterhaus am Montag einen Alternativ-Vorschlag für den EU-Austritt vorzulegen, der für den 29. März geplant ist.