In den Fußstapfen von Adenauer und de Gaulle

Das nächste Kapitel in der deutsch-französischen Freundschaft schlugen Macron (l.) und Merkel in Aachen auf. © apa/dpa/Marius Becker



Aachen. Es war ein bewusst gesetztes politisches Statement: Genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Elysee-Vertrages durch den damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle und Deutschlands Bundeskanzler Konrad Adenauer, der die deutsch-französische Freundschaft begründete, haben die zwei Staaten am Dienstag einen neuen Pakt besiegelt. Im Krönungssaal des historischen Aachener Rathauses setzten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag ihre Unterschriften unter den neuen deutsch-französischen Vertrag.

Dieser sei eine gemeinsame Antwort auf erstarkenden Populismus und Nationalismus, sagte Merkel. Weltweit gerate der Multilateralismus unter Druck, 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werde "scheinbar Selbstverständliches" wieder in Frage gestellt, sagte Merkel - wohl auch in Richtung von US-Präsident Donald Trump. Daher bedürfe es einer "Neubegründung unserer Verantwortung innerhalb der EU", so Merkel bei der feierlichen Unterzeichnung. Macron hob hervor, Europa müsse "der Schutzschild unserer Völker gegen die neuen Stürme in der Welt" sein. Der französische Präsident beklagte die Bedrohung Europas durch Nationalismus. Es gebe für Europa keinen Erfolg durch Abschottung oder Alleingänge. Die deutsch-französische Freundschaft, die gemeinsamen Projekte und Ziele machten es möglich, "unser Leben in die eigene Hand zu nehmen, unser Schicksal frei aufzubauen", fügte er hinzu.





Das Dokument legt fest, dass Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit unter anderem in der Europapolitik verstärken und sich für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen wollen. Auch die ökonomische Integration der beiden Volkswirtschaften soll vertieft werden, Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums. Merkel betonte, dass beide Länder auch eine gemeinsame militärische Kultur und Verteidigungsindustrie sowie eine gemeinsame Linie zu Rüstungsexporten entwickeln wollen. "Damit wollen wir unseren Beitrag leisten zur Entstehung einer europäischen Armee." Beide Länder wollen sich im Angriffsfall gegenseitig verteidigen - "auch wenn andere nicht mitmachen", sagte Merkel.

Der französische Staatschef würdigte das Engagement der Kanzlerin: "Sie steht stets an der Seite Frankreichs." Scharf kritisierte Macron jene, "die den Wert der deutsch-französischen Aussöhnung vergessen", die "unsere Geschichte verzerren oder Lügen verbreiten". Der Präsident gab ein flammendes Bekenntnis zur Zusammenarbeit in Europa ab: "Unser Europa ist ein neuer demokratischer Wind, das feiern wir heute hier." Macron betonte, die Liebe zur Heimat und die europäische Integration seien keine Widersprüche.

Differenzen bei Rüstung

Trotz aller Harmonie traten bei dem Festakt in der Residenzstadt Karls des Großen auch Differenzen zutage. Denn Macron pochte auf Frankreichs Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Dieses sei ein strategischer Partner im Kampf gegen den Terror. Deutschland hatte seine Rüstungsexporte ins Wüstenland nach der Ermordung des regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi vorerst gestoppt.