Salvini attackiert "sehr schlechten Präsidenten" Macron

Rom. Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron erneut mit scharfen Worten angegriffen. Er hoffe, dass sich die Franzosen "von einem sehr schlechten Präsidenten werden befreien können", sagte Salvini in einem am Dienstag im Online-Netzwerk Facebook verbreiteten Video. Dazu hätten die Franzosen bei der Europawahl am 26. Mai die Gelegenheit. Dann könne das französische Volk "seine Zukunft und sein Schicksal wieder in die eigene Hand nehmen", sagte der Politiker von der rechtspopulistischen Lega-Partei. Er warf Macron vor, den "Stolz" der Franzosen schlecht zu repräsentieren. Zugleich übte Salvini auch Kritik an der französischen Regierung. Diese habe kein Interesse an der Stabilisierung Libyens wegen ihrer Interessen im Öl-Bereich, sagte Italiens Innenminister in einem TV-Interview im Sender Canale 5. Frankreich sei eine der Ursachen der Probleme in Libyen.

Lob für Gelbwesten

Die neuen Breitseiten Salvinis gegen Macron erfolgten einen Tag, nachdem Frankreichs Regierung die italienische Botschafterin wegen Äußerungen des anderen italienischen Vize-Regierungschefs, Luigi Di Maio, einbestellt hatte. Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hatte Frankreich vorgeworfen, zur Verarmung von Afrika und dadurch zur Massenflucht von dem Kontinent beizutragen. Er warf Frankreich vor, "kolonial" zu agieren.





Italiens Regierung liegt bereits seit längerem mit der Regierung Macrons im Clinch. Ein Grund dafür ist Italiens restriktive Flüchtlingspolitik seit der Regierungsübernahme von Salvini und Di Maio. Die Häfen des Landes sind nun grundsätzlich für Rettungsschiffe von im Mittelmeer aktiven Flüchtlingshilfsorganisationen geschlossen. Anfang Jänner hatten Di Maio und Salvini die "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich zur Standhaftigkeit aufgerufen.