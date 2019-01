Tschechiens Ex-Präsident Klaus warnt vor "Ost-West-Spaltung"

Wien. Der frühere tschechische Präsident Vaclav Klaus hat vor einer Spaltung zwischen "Ost und West" in Europa gewarnt. Das "alte Paradigma" aus dem Kalten Krieg sei trotz der Bemühungen, es wieder herzuzitieren, "nicht mehr relevant", sagte Klaus am Montag bei einer Veranstaltung im Rahmen des Wiener Com.sult Kongresses in Wien. Auch sprach sich Klaus dafür aus, dass "Russland nicht dämonisiert" werden solle, denn Moskau sei ein "wichtiger Player" für die Europäische Union.

Die "Spaltung finde vielmehr innerhalb Europas" statt, konstatierte Klaus bei der Podiumsdiskussion im Außenministerium mit dem Titel "Zwischen Ost und West: Europas zukünftige Rolle". Gleichzeitig betonte er: "Mein Land ist nicht weniger europäisch als ein westlicher Staat wie Irland."





Kritik übte Klaus an dem jüngst erneuerten Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich: "Diese beiden Politiker", die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, hätten mit dem Aachener Abkommen die Europäische Union "zurückgelassen und beschlossen, etwas komplett Neues aufzubauen". Die Freundschaft zwischen den großen Ländern der EU wird von kleineren oft misstrauisch beäugt.

Wenig "Kooperation" sieht Klaus unterdessen zwischen Brüssel und London bei den Verhandlungen über den EU-Austritt der Briten. Er habe sich aufgrund seiner Erfahrung bei der Trennung der Tschechoslowakei als "freiwilliger Berater" angeboten, witzelte er. Aber im Gegensatz zum Brexit wollten damals beide Seiten das Beste füreinander. Denn die "Europäische Union will Großbritannien bestrafen".

Nach Ansicht von Außenministerin Karin Kneissl ist der Brexit allerdings "definitiv nicht unser größtes Problem". Mit Blick auf China und die USA rief sie dazu auf, dass Europa seine "globale Rolle" stärke. Angesichts der diplomatischen Kapazitäten hätte die Gemeinschaft alle Voraussetzungen dafür, betonte Kneissl - und sie fügte hinzu: "Aber alles, was wir tun, ist, Papierklammern zählen."