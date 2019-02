"Gelbwesten"-Demonstration erinnert an die Verletzten

Paris. In Paris und anderen französischen Städten sind am Samstag erneut Tausende sogenannte Gelbwesten auf die Straße gegangen, um gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron zu demonstrieren.

An diesem zwölften Protestwochenende wollen die Demonstranten vor allem auf das Schicksal der Menschen aufmerksam machen, die bei den Protesten verletzt wurden - nach offiziellen Zahlen rund 1.700 Demonstranten und 1.000 Polizisten.

Links The Guardian : Gilets jaunes leader hit in eye during protest 'will be disabled for life'

Bei den Protesten der Gelbwesten in Frankreich kommt es immer wieder zu heftiger Gewalt zwischen Demosntranten und Polizei, beide beschuldigen sich gegenseitig. Gelbwesten berichten von kaputten Kiefern, abgerissenen Händen und sogar von Erblindungen. In der Kritik steht besonders der Einsatz von Gummigeschoßen durch die Polizei. Innenminister Christophe Castaner sieht darin aber einen notwendigen Schutz der Sicherheitskräfte. Nach Angaben des Innenministeriums waren am Samstag 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, davon allein 5.000 in Paris.