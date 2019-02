Streit um die Grundpension in Berlin

Für viele Pensionisten ist das Alter keineswegs sorglos. © Jorge Royan - CC 3.0 Für viele Pensionisten ist das Alter keineswegs sorglos. © Jorge Royan - CC 3.0



Berlin. Wer lange gearbeitet hat, muss im Pensionsalter mehr haben als jemand, der nicht oder kaum gearbeitet hat - mit diesem Slogan warb die SPD im Bundestagswahlkampf 2017 um die Stimmen jener mehr als 400.000 Pensionisten, die zwar gearbeitet haben, deren Pension aber so gering ist, dass sie die Grundsicherung (Sozialhilfe) beantragen müssen; ihre Pension wird ihnen dann um den Betrag abgezogen.

Dem versucht SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil mit seinem Konzept für eine steuerfinanzierte "Grundrente" entgegenzusteuern - die merkbar über der Grundsicherung liegen soll. Das am Wochenende von Heil vorgestellte Modell sieht eine Grundrente vor, bei der Pensionsansprüche um bis zu 447 Euro pro Monat aufgestockt werden. Die Kosten lägen laut Arbeitsministerium bei einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag jährlich.





Doch der Koalitionspartner legt sich quer. Die CDU fordert bis hinauf zur Kanzlerin Angela Merkel eine Bedürftigkeitsprüfung als Voraussetzung für den Anspruch auf eine Basispension und verweist auf den Koalitionsvertrag. Darin sei festgelegt, dass es eine Bedürftigkeitsprüfung geben solle, betonte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz am Montag. "Das ist die gemeinsame Arbeitsgrundlage der Koalition."

Sie verweis mit Blick auf die erwarteten Milliardenkosten von Heils Konzept auch auf die sinkenden Steuereinnahmen in den kommenden Jahren. Laut einer Prognose, die Finanzminister Olaf Scholz am Montag vorlegte, reißt die schwächelnde Wirtschaft bis 2023 eine Lücke von fast 25 Milliarden Euro in den deutschen Haushalt. Allein 2019 fehlen vor allem wegen geringer als vorausgesagten Steuereinnahmen rund fünf Milliarden Euro. Bundeskanzlerin Merkel lege Wert darauf, dass die Positionen von Scholz und Heil "zusammengeführt werden", erklärte Fietz daraufhin.

Um die Lebensleistung anzuerkennen, sollten laut dem Koalitionsvertrag Geringverdiener mit 35 Beitragsjahren eine Grundrente von zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung erhalten. Heils Sprecherin räumte ein, dass Heil sein Modell nicht mit Merkel abgesprochen habe. "Aber wir haben aus der Union und dem Kanzleramt den Wunsch wahrgenommen, zeitnah ein Modell vorzulegen." Dies sei am Wochenende geschehen. Über die Finanzierung werde noch zu diskutieren sein.

Einige Experten wiederum kritisieren, dass von Heils Grundrente nur rund jeder dritte Pensionist in der Grundsicherung profitieren würde; viele hätten zwar fleißig gearbeitet, kämen aber nur auf 20 oder 30 Beitragsjahre und fielen so um den Bonus um.