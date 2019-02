Edinburgh will Touristen-Taxe einführen

Edinburgh. Als erste Stadt in Großbritannien will Edinburgh eine Gebühr für Touristen einführen. Mit der Zustimmung aller Mitglieder beschloss der Stadtrat am Donnerstag eine Abgabe von 2 Pfund (2,27 Euro), die pro Nacht und Zimmer bei "vorübergehenden Besuchern" der schottischen Hauptstadt erhoben werden sollen. Die in Edinburgh ansässige Regierung Schottlands muss dem Entschluss allerdings noch zustimmen.

Die Metropole mit ihrer berühmten, trutzigen Burg erhofft sich davon zusätzliche Einnahmen von geschätzt 14,6 Millionen Pfund (16,6 Mio Euro). "Tourismus und Gastfreundschaft sind die Hauptmotoren unserer Wirtschaft, und diese Abgabe öffnet uns einen Weg, deren beständigen Erfolg zu unterstützen und die Auswirkungen auf die Einwohner das Jahr über zu reduzieren", sagte der Stadtratsvorsitzende Adam McVey.

Sein Vize Cammy Day nannte die Touristen-Abgabe einen "fairen und effizienten Mechanismus" zur Beschaffung von Geld, das in den Erhalt der historischen Altstadt fließen könne.