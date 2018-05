CDU muss "jünger, weiblicher und bunter" werden

Peter Tauber beschreibt in seinem aktuellen Blog-Eintrag, was die CDU braucht, um sich in der Zukunft halten zu können.

Berlin. Der scheidende CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat eine Erneuerung der Partei gefordert, aber einen Ruck nach rechts dabei abgelehnt. Er freue sich über die Richtungsdebatte in der Partei, schreibt er in einem am Montag veröffentlichten Blog. Er selbst stehe in dieser Debatte dabei klar "in der Mitte".

Tauber räumte indirekt ein, den Anspruch zu Beginn seiner Amtszeit vor vier Jahren, dass die deutschen Christdemokraten "jünger, weiblicher und bunter" werden müsse, nicht umgesetzt zu haben. "Es gibt zu wenig junge Menschen, viel zu wenig Frauen und auch zu wenig Deutsche mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich in unseren Reihen engagieren", schreibt er.

Tauber gibt sein Amt aus Gesundheitsgründen auf. Nachfolgerin soll die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer werden.