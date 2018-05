Merkels Kronprinzessin

Berlin. (rs) In den Vordergrund hatte sich die saarländische Ministerpräsidentin in Berlin nicht gedrängt. Bei den zurückliegenden Sondierungs- und Koalitionsrunden in der deutschen Hauptstadt spielte Annegret Kramp-Karrenbauer aber dennoch eine zentrale Rolle, sei es nun als CDU-Verhandlerin in der Untergruppe für das Thema Familien oder einfach nur als enge und überaus verlässliche Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel.

Umso größer war daher die Überraschung, als CDU, CSU und SPD sich schließlich auf einen Koalitionsvertrag einigten und die ersten Ministerlisten kursierten. Denn die von vielen als Fix-Starterin gehandelte 55-Jährige stand auf keiner davon. Die Chance, die parteiintern häufig nur "AKK" genannte Kramp-Karrenbauer deutschlandweit bekannter zu machen und auf diese Weise zur Nachfolgerin Merkels aufzubauen, schien damit dahin.

Doch Merkel und Kramp-Karrenbauer haben offenbar eine andere Strategie verfolgt. Denn der am Montag bekanntgegebene Wechsel von Kramp-Karrenbauer an die Spitze des CDU-Generalsekretariats war laut Informationen der "Süddeutschen Zeitung" schon seit langem geplant. So sollen die beiden Politikerinnen bereits vor einigen Monaten verabredet haben, dass Kramp-Karrenbauer ihr Amt als saarländische Ministerpräsidentin aufgibt und als oberste Partei-Managerin nach Berlin geht. Dem Vernehmen nach soll es dabei Kramp-Karrenbauers eigene Idee gewesen sein, kein Amt in der Regierung zu übernehmen, sondern den sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehenden Generalsekretär Peter Tauber abzulösen.

Merkel, die zuletzt immer wieder zu einer Erneuerung und Verjüngung der Partei gedrängt wurde, war vor ihrer erstmaligen Wahl zur CDU-Vorsitzenden im Jahr 2000 ebenfalls Generalsekretärin der Partei gewesen. Und auch aus Sicht von Kramp-Karrenbauer spricht in der augenblicklichen Situation vieles dafür, zunächst einmal diese Position zu übernehmen. Denn als Generalsekretärin kann sich die 55-Jährige auf bundespolitischer Bühne womöglich freier und nachhaltiger profilieren, als dies in einem Kabinett möglich wäre, in dem die CDU aufgrund der Zugeständnisse an CSU und SPD ohnehin nur noch wenige Schlüsselressorts zu verteilen gehabt hat.

Der Nimbus der Siegerin

Dass Kramp-Karrenbauer das Zeug dazu hat, Merkel zu beerben, ist bei vielen in der CDU unbestritten. Denn die saarländische Ministerpräsidentin hat sich in den vergangenen Jahren vor allem als "No-nonsense"-Politikerin präsentiert. Kramp-Karrenbauer tritt zwar nicht laut und dominant auf, sie gilt aber als ausgesprochen hartnäckig. Und selbst ihre Gegner attestierten der 55-Jährigen Sachkenntnis und ein ausgeprägtes politisches Analysevermögen. Wenn Kramp-Karrenbauer etwas sage, habe dies meist Hand und Fuß, heißt es in Parteikreisen. Zudem genießt Kramp-Karrenbauer, die nun schon am 26. Februar zur Generalsekretärin gewählt werden soll, seit der Landtagswahl Anfang 2017 den Nimbus einer Siegerin. Damals war sie die Erste gewesen, die dem scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug des einst umjubelten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz einen Dämpfer versetzen konnte. Sie holte bei der Landtagswahl am 26. März überraschend hohe 40,7 Prozent der Stimmen für die CDU und konnte ihre große Koalition an der Saar fortsetzen.