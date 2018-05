Algorithmen sehen Berlusconis Block bei Internetnutzern vorne

Rom. Zwei Wochen vor den Parlamentswahlen dürfen in Italien keine Wahlumfragen mehr veröffentlicht werden. Doch dort, wo die Meinungsforscher schweigen, kommen Algorithmen zu Wort. Diese analysieren Wählermeinungen im Internet und erkennen Wahltrends.

Andrea Ceron, Forscher an der Universität Mailand, hat mit zwei Kollegen "Voices of the Blogs" gegründet. Das Start-up führt Big Data-Analysen durch, analysiert Posts in sozialen Medien und erkennt damit Wahltrends. Seit Wochen nimmt "Voices of the Blogs" Millionen von Kommentaren italienischer Internet-Surfer zu den Wahlen unter die Lupe. Daraus zeichnen sich ziemlich klare Trends ab. Die Mitte-rechts-Allianz um Silvio Berlusconi liege bei der im Internet aktiven Wählerschaft vorn, berichtet Ceron im Gespräch mit der APA in Mailand.





"Der Mitte-rechts-Block scheint zunehmend Zustimmung zu gewinnen. Vor allem die Lega ist in den sozialen Netzwerken besonders aktiv. Ob der Vorsprung des Mitte-rechts-Lagers genügen wird, um eine solide Regierung aufzubauen, ist aber noch fraglich", meint Ceron. Unklar sei vor allem, ob Berlusconis Forza Italia längerfristig mit der ausländerfeindlichen und EU-kritischen Lega zusammenarbeiten könne.

"Cavaliere" punktet beim verunsicherten Mittelstand

Laut Ceron gewinnt die Lega an Popularität. "Das heikle Thema der Einwanderung bringt jenen Parteien Stimmen, die die radikalsten Positionen einnehmen", meint der Politexperte. Berlusconis Forza Italia punkte vor allem bei dem nach der Wirtschaftskrise verunsicherten Mittelstand, der sich Vorteile von den versprochenen Steuersenkungen erhofft. 2008 hatte Berlusconi die Wahlen mit rund 40 Prozent der Stimmen gewonnen. Derzeit liegt seine Forza Italia ohne Bündnispartner bei lediglich 16 Prozent. Als wahrscheinlichste Regierung gilt ein Bündnis von Forza Italia mit der sozialdemokratischen Partito Democratico.

In den sozialen Netzwerken segelt auch die Fünf-Sterne-Bewegung auf Erfolgskurs. Dies sei einer politischen Strategie zu verdanken, die sowohl die linke als auch die rechtsorientierte Wählerschaft anspreche. "Die liberale Wirtschaftspolitik und die Kritik an der Bürokratie erinnern an Wahlprogramme der Rechten, doch die Pläne zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sowie zum Ausbau des Wohlfahrtsstaates sprechen vor allem die linksorientierte Wählerschaft an", berichtet Ceron.