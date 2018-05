Ein Viertel der SPD-Mitglieder, die über die große Koalition abstimmen können, stammt aus Nordrhein-Westfalen.

Berlin/Wien. Die Antwort auf eine Frage entscheidet, ob Deutschland weiter von Schwarz-Rot regiert wird: "Soll die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) den mit der Christlich-Demokratischen Union (CDU) und der Christlich-Sozialen Union (CSU) ausgehandelten Koalitionsvertrag vom Februar 2018 abschließen? - Ja oder Nein", fragt die SPD ihre knapp 464.000 Mitglieder. Seit Dienstag dürfen die Genossen die Kuverts retournieren, und zwar bis 2. März. Zwei Tage später wird das Ergebnis verkündet. Eineinhalb Millionen Euro lässt sich die SPD dieses Verfahren kosten. Sie rechnet mit hohem Rücklauf; in der Parteizentrale, dem Berliner Willy-Brandt-Haus, stehen "Hochleistungsschlitzmaschinen" bereit, die 20.000 Briefe pro Stunde öffnen können.

Für einen reibungslosen Ablauf des Votums ist also gesorgt, Unsicherheit besteht hingegen beim Ergebnis. Nach dem Chaos in den vergangenen Wochen, die zum Rücktritt von Parteichef Martin Schulz führten, traut sich auch die Parteispitze keine Vorhersage. Die sonst gerne kantige Andrea Nahles zählte am Dienstag eher nüchtern die Erfolge in den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU auf, "für Familien, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Schüler und Studierende, in der Rente und in der Pflege". Tatsächlich erzielte die SPD Teilerfolge, etwa die Reduzierung grundlos befristeter Dienstverhältnisse. Allerdings erhob die Partei diese nicht wahlentscheidende Frage erst zur Koalitionsbedingung und erreichte letztlich nicht einmal die völlige Abschaffung solcher Arbeitsverträge.





Anders als nach den Koalitionsverhandlungen 2013 gibt es nun kein sozialdemokratisches Großanliegen, das Nahles ihrer Basis verkaufen kann. Schon damals waren die Mitglieder alles andere als begeistert von der Aussicht auf Schwarz-Rot. Der damalige Parteichef Sigmar Gabriel trotzte daher der Union den Mindestlohn ab. Und fast drei Viertel der Mitglieder stimmten daraufhin für den Koalitionsvertrag.

Verhandlungserfolge fadisieren

Nahles musste beim Politischen Aschermittwoch im westfälischen Schwerte feststellen, dass kaum Stimmung aufkam, als sie die SPD-Verhandlungserfolge aufzählte. Vielleicht wird es andernorts besser, bis 25. Februar wirbt Nahles bei sieben Regionalkonferenzen des Parteivorstands für die Koalition. Heftig akklamiert wurde hingegen in Schwerte Nahles’ Bemerkung, Kanzlerin Angela Merkel sei "angezählt". Der CDU stünde das dunkle Tal noch bevor, durch das die SPD habe schreiten müssen, sagte auch Norbert Römer, Chef der sozialdemokratischen Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, bei der Veranstaltung. Und in Richtung Nahles’: "Wir vertrauen dir."