Konservative Abgeordnete fordern Premier May zu hartem Brexit auf

London. In Großbritannien erhöhen Anhänger eines harten Brexit den Druck auf Premierministerin Theresa May. In einem Brief forderten 62 Abgeordnete von Mays konservativer Partei einen schnellen und klaren Bruch mit der Europäischen Union. Das Königreich müsse in der Lage sein, die britischen Gesetze unmittelbar nach dem Ausscheiden aus der EU zu ändern, hieß es in dem Schreiben, das unter anderem Ex-Parteichef Duncan Smith und der ehemalige Entwicklungsminister Priti Patel unterzeichnet hatten.

Die Zahl 62 ist dabei nicht ohne Bedeutung. Sie liegt nämlich über der Zahl der 48 Unterschriften, die für einen Misstrauensantrag gegen May in der Regierungsfraktion erforderlich wären.





Vor einer Klausurtagung des Kabinetts, die für den heutigen Donnerstag angesetzt ist, herrscht in der Partei große Uneinigkeit in Hinblick auf die Einzelheiten des Ausscheidens aus der EU. May gilt als geschwächt, nachdem sie ihre parlamentarische Mehrheit im Juni 2017 eingebüßt hatte. In der EU wird betont, Großbritannien könne sich nicht am gemeinsamen Binnenmarkt beteiligen, ohne sich an europäische Vorschriften zu halten.

Großbritannien will flexible Übergangsphase

Für zusätzliche Aufregung bei den Brexit-Sympathisanten sorgte ein Bericht über die Pläne der Regierung für die angestrebte Übergangsphase nach dem EU-Austritt. Demnach will sich London nicht auf ein festes Enddatum einlassen, sondern die Dauer der Übergangsfrist an inhaltliche Fortschritte bei der Ausgestaltung der künftigen Beziehungen knüpfen. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Letztlich werde die Phase so lange laufen müssen, wie für die nötige "Vorbereitung und Umsetzung der neuen Prozesse und Systeme" nötig sei. In dem als "Entwurfstext zur Diskussion" überschriebenen Papier wird dafür grundsätzlich ein Zeitraum von "rund zwei Jahren" veranschlagt, jedoch ein endgültiges Datum zur Verhandlungssache gemacht.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte Großbritannien vor kurzem wegen unrealistischer Forderungen vor einem Aus der Verhandlungen über eine Übergangsfrist nach dem für März 2019 geplanten Brexit gewarnt. Nach diesem will die Insel bis Ende 2020 vorübergehend noch Zugang zum EU-Markt haben. Damit könnte das Königreich noch Teil der Zollunion und des EU-Binnenmarktes bleiben, in dem 500 Millionen Menschen leben.