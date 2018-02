Ein Fall für Europa?

Das Neckartor in Stuttgart galt lange Zeit als schmutzigste Kreuzung Deutschlands. Mittlerweile werden die höchsten Grenzwertüberschreitungen aber in der Landshuter Allee in München verzeichnet. © T. Kienzle/afp Das Neckartor in Stuttgart galt lange Zeit als schmutzigste Kreuzung Deutschlands. Mittlerweile werden die höchsten Grenzwertüberschreitungen aber in der Landshuter Allee in München verzeichnet. © T. Kienzle/afp



Leipzig. (rs) Millionen deutsche Dieselfahrer und die Autoindustrie haben am Donnerstag gespannt nach Leipzig geblickt, denn dort sollte das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil darüber fällen, ob in Großstädten mit zu hoher Stickoxid-Belastung Fahrverbote für Diesel-Pkw verhängt werden dürfen. Eine Entscheidung in der Frage wird es nun allerdings frühestens am 27. Februar geben, denn nach einer knapp fünfstündigen Sitzung entschied sich der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher am Nachmittag dafür, die Verhandlung zu vertagen. "Wir sehen noch erheblichen Beratungsbedarf", sagte Korbmacher.

Ein interessanter Aspekt mit möglicherweise weitreichenden Folgen ist am ersten Verfahrenstag aber dennoch zu Tage gefördert worden. So lenkte Korbmacher im Streit über die richtige Regelungsebene, also Bund oder Stadt, die Debatte rasch auf eine noch höhere Instanz, den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser werde wegen der laufenden Grenzwert-Überschreitungen in Deutschland zunehmend ungeduldig, sagte Korbmacher im vollbesetzten Gerichtssaal. "Wir befassen uns mit der Frage sehr ernsthaft: Was verlangt das Unionsrecht?"

Information Die vielen Wege zu sauberer Stadtluft



Dass die Zeit drängt, zeigt schon allein der Blick auf die Werte, die zahlreichen Messstationen in Deutschland Tag für Tag liefern. So gab es in den vergangenen zwei Jahren zwar vielerorts einen Rückgang der Stickoxid-Belastung, doch in 70 Städten werden die seit 2010 geltenden Grenzwerte zur Luftreinhaltung noch immer nicht eingehalten. Schadstoffe in der Stadtluft können aber nur sinken, wenn viele Hebel für weniger und umweltfreundlicheren Verkehr in Bewegung gesetzt werden. Genügend Ansatzpunkte gibt es jedenfalls schon, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt.



Fahrverbote : Kraftfahrzeuge mit hohem Ausstoß von Stickoxid dürften dann, je nach Ausgestaltung, zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Strecken oder permanent im ganzen Stadtgebiet nicht fahren. Auch Baumaschinen könnten eingeschlossen werden. Bestimmte Gruppen wie Lieferverkehr, Handwerker oder Rettungs- und Pflegedienste müssten davon ausgenommen werden. Nach dem Konzept einer Blauen Plakette, wie es die grün-schwarze Landesregierung Baden-Württembergs favorisiert, dürften nur noch emissionsarme Diesel-Fahrzeuge, welche zumindest die seit 2014 geltende Abgasnorm Euro 6 einhalten, in Städten fahren. Ein Kriterium könnten auch die Kfz-Kennzeichen sein: An einem Tag haben nur die mit gerader, am anderen die mit ungerader Autonummer freie Fahrt.



Umstieg auf E-Autos : Besonders wirksam wäre es, wenn ganze Flotten – also der Fuhrpark des öffentlichen Dienstes einschließlich Nahverkehr, Taxiflotten, Liefer- oder Pflegedienste sowie Car-Sharing-Autos – nach und nach auf Elektroautos umgestellt würden. Voraussetzung ist neben der Finanzierbarkeit ein dichtes Netz von Ladestellen. Dafür gibt es Fördermittel aus dem Ende 2017 in Deutschland beschlossenen "Sofortprogramm für saubere Luft", das bisher eine Milliarde Euro für die Kommunen vorsieht und noch aufgestockt werden soll. Autokäufern soll die 2014 eingeführte Förderprämie für Elektroautos einen Kaufanreiz geben. Die Kaufprämie soll erhöht werden, damit sie auch für gewerbliche Kunden wie Taxibetriebe und Lieferdienste interessant wird. Länder und Kommunen sollen außerdem das Recht bekommen, dem gewerblichen Personentransport Emissionsgrenzwerte für seine Fahrzeuge vorzuschreiben.



Verkehrsmanagement : Abgestimmte Ampel- und Temposteuerung für grüne Wellen könnten den Stop-and-go-Verkehr eindämmen. Parkplatzsuchverkehr könnte durch Parkraummanagement mit Bewohnerparkzonen und Gebührenpflicht sowie mit Software zum Orten freier Plätze verringert werden. Mehr Menschen könnten durch den Ausbau von Radwegen und sicheren Abstellmöglichkeiten aufs Zweirad gelockt werden. Bestimmte Strecken könnten für Fahrzeuge mit mehreren Insassen reserviert werden, um Fahrgemeinschaften zu fördern. Auch könnten unterschiedliche Anfangszeiten von Schulen, Universitäten, Behörden und Firmen den Berufsverkehr entzerren.



Öffentlicher Verkehr : Bus- und Bahnverbindungen sollen verbessert oder ausgebaut werden, zum Beispiel um Expressbuslinien. Es könnten auch mehr Park-and-Ride-Plätze zum Kombinieren von Auto- und Bahnfahren geschaffen werden. Die Bundesregierung hat einen Pilotversuch angekündigt, in fünf Städten den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten.



Pkw-Nachrüstung : Die Autoindustrie hat sich auf dem ersten Diesel-Gipfel im vergangenen Jahr bereit erklärt, ältere Diesel-Autos auf eigene Kosten per Software-Update sauberer zu machen. Umstritten ist seither, ob auch ein technisch aufwendigerer und kostspieligerer Umbau der Motoren kommen soll. Die Hersteller halten den Aufwand für zu groß und argumentieren, das Problem erledige sich in einigen Jahren von selbst, wenn alte Diesel aus dem Verkehr verschwinden. Die nächste Bundesregierung will im Laufe des Jahres entscheiden, ob eine Hardware-Nachrüstung älterer Pkw verpflichtend wird.



Abwrackprämie : Die großen Autobauer bieten Besitzern älterer Diesel-Pkw seit dem vergangenen Jahr Rabatte für Neuwagen an.





Sollte Korbmacher den Fall tatsächlich an den EuGH verweisen, dürfte sich das Verfahren aber erheblich in die Länge ziehen. So könnte es mehr als ein Jahr dauern, bis die Höchstrichter in Luxemburg zu einer Entscheidung kommen, die Hängepartie um die Fahrverbote würde damit in ihr zweites Jahr gehen. Das würde vor allem die Autoindustrie noch weiter in die Bredouille bringen. Denn das Image des Selbstzünders ist durch den VW-Abgasskandal ohnehin schon ramponiert genug und die Kunden ziehen beim Neuwagenkauf immer häufiger Autos mit Benzinmotoren vor. Negative Auswirkungen hat das für die Hersteller vor allem in Bezug auf die Einhaltung der EU-Vorschriften für den CO 2 -

Ausstoß. Denn die verbrauchsärmeren Diesel-Autos stoßen weniger Klimagas aus als solche mit Otto-Motor, wodurch den Hersteller Strafzahlungen in Milliardenhöhe erspart bleiben.

Bundesweite Bedeutung

Zu dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht war es gekommen, weil die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) streiten, die mit den Klagen gegen die Luftreinhaltepläne von Stuttgart und Düsseldorf Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge durchsetzen will. Die örtlichen Gerichte hatten geurteilt, dass die Städte Fahrverbote für einzelne Straßen oder sogar die gesamte Umweltzone verhängen können. Die Anwälte der Länder sind allerdings der Meinung, dass die deutsche Städte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge nach geltendem Recht nicht eigenmächtig anordnen können und es daher neue, bundeseinheitliche Regelungen geben muss. Im Rahmen der sogenannten Sprungrevision zogen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen daher vor die oberste Instanz in Leipzig.

Eine Entscheidung für Fahrverbote hätte in jedem Fall Bedeutung weit über Düsseldorf und Stuttgart hinaus, denn die seit 2010 geltenden Grenzwerte zur Luftreinhaltung werden in 70 deutschen Städten überschritten. So hat die Landshuter Allee in München mittlerweile das Stuttgarter Neckartor als Messstelle mit der dicksten Luft in Deutschland abgelöst. 2017 wurden dort durchschnittlich 78 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NOx) gemessen, der erlaubte Grenzwert im Jahresmittel liegt dagegen bei 40 Mikrogramm. Eine hohe Stickoxid-Belastung greift die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System an. Die EU führt jährlich rund 400.000 vorzeitige Todesfälle in Europa auf die Schadstoffe zurück, die maßgeblich von Diesel-Fahrzeugen stammen.

"Recht auf Nachbesserung"



Zum Vergrößern bitte anklicken. Zum Vergrößern bitte anklicken.



Werden die Fahrverbote für zulässig erklärt, müssten sie schnellstmöglich in Stuttgart, Düsseldorf und in weiteren Städten mit erhöhten NOx-Werten in Kraft treten. Der Spielraum der Kommunen ist dabei stark eingeschränkt. Fahrverbote für Diesel-Autos können dann im gesamten Innenstadtbereich, in Umweltzonen oder an besonders belasteten Straßenzügen greifen und innerhalb weniger Monate in Kraft gesetzt werden. Nach der Auffassung von DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch hätten die Autobesitzer bei einem Diesel-Fahrverbot zudem ein Recht darauf, von den Herstellern Nachbesserung oder eine Rückgabe zu fordern.