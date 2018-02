Brutales Crescendo

Die Italiener sehen alte Geister geweckt. Die Italiener sehen alte Geister geweckt.



Rom. Die "bleiernen Jahre" sind in Italien ein stehender Begriff. Gemeint sind damit die Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts, in denen linker und rechter Terror die Bevölkerung mit Bombenattentaten, Entführungen und Morden in Atem hielten.

Eine so angespannte Zeit wie damals erlebt Italien dieser Tage glücklicherweise nicht. Aber es gibt immer mehr ältere Beobachter, die sich heute in das politische Klima der "anni di piombo" in den 70er und 80er Jahren zurückversetzt fühlen. In einer Woche wählen die Italiener ein neues Parlament, der Wahlkampf steuert auf seinen Höhepunkt zu. Dabei haben sich in den vergangenen Wochen immer mehr Gewalttaten zu einem brutalen Crescendo aneinandergereiht.





An diesem Samstag sind in Rom, Mailand und Palermo drei Großdemonstrationen geplant. "Alarm auf den Plätzen", titelte am Donnerstag die Tageszeitung "La Repubblica". Innenministerium und Polizei bereiten sich offenbar auf Auseinandersetzungen mit Demonstranten vor, auch wenn Innenminister Marco Minniti davor warnte, die Lage zusätzlich anzuheizen: "Wir dürfen nicht von einem Notstand reden, wir müssen unsere Worte mäßigen." Der Staat habe bisher mit harter Hand geantwortet, keine Tat sei ungestraft geblieben.

Prügel und Messerstiche

Der Innenminister bezog sich damit auf mehrere Vorfälle in der vergangenen Woche. Am Dienstag war ein Politiker der neofaschistischen Partei Forza Nuova in Palermo von mehreren Autonomen krankenhausreif geschlagen worden. Die Linksradikalen filmten ihre Gewalttat und posteten ein Video im Internet. Sechs Verdächtige wurden bisher gefasst. Für Samstag rief Forza Nuova zu einer Solidaritäts-Demonstration in Palermo auf Sizilien auf. Dienstagnacht drangen Aktivisten der Partei in das Studio des Fernsehsenders "La 7" in Rom ein, um auf den Übergriff in Palermo aufmerksam zu machen. Am Donnerstag wurden bei einer Demonstration gegen Neofaschisten in Turin drei Polizisten verletzt.

Ebenfalls am Dienstag war es in einem Vorort der Stadt Perugia in Umbrien zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Links- und Rechtsradikalen gekommen. Ein Aktivist der linksradikalen Partei "Potere al Popolo" wurde dabei von mehreren Neofaschisten mit Messerstichen verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kontrahenten waren beim Aufhängen von Wahlplakaten aneinandergeraten. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten gehören mittlerweile fast zur Tagesordnung. Am Wochenende waren in Bologna am Rande einer Demonstration rechte und linke Aktivisten aufeinander losgegangen. In Piacenza verprügelten Teilnehmer einer Gegendemonstration gegen Rechtsradikale einen wehrlos am Boden liegenden Polizisten. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft in Mantua neun Personen angeklagt, weil sie die Neugründung der verbotenen faschistischen Partei vorangetrieben hätten.