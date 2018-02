Gipfel mit vielen Streitfragen

Brüssel. Für Sebastian Kurz war es eine Premiere: Erstmals hat er als Kanzler am Freitag an einem EU-Gipfel teilgenommen. Und landete damit mitten in einer Union, in der die Unstimmigkeiten unüberhörbar waren. Zwei große Streitpunkte beherrschten den Gipfel. Erstens: Wie hoch soll nach dem Brexit das EU-Budget sein und wer soll wie viel dafür beisteuern? Zweitens: Wie wird künftig der EU-Kommissionschef bestimmt.

Vor allem im ersten Punkt war der informelle Gipfel am Freitag, an dem Großbritannien schon nicht mehr teilnahm, nur der Auftakt von Gesprächen. Bei der Finanzierung der Union nach 2020, bei der dann die Milliarden aus Großbritannien fehlen werden, prallen zwei Standpunkte aufeinander.

Auf der einen Seite stehen Deutschland und auch viele Europaparlamentarier, die sich durchaus vorstellen können, dass einzelne Länder ihre Beiträge erhöhen. Auch EU-Budgetkommissar Günther Oettinger hat bereits eine "moderate" Erhöhung des Finanzrahmens von derzeit 1,0 auf 1,1 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung gefordert. Einer Erhöhung des Finanzrahmens, dem das EU-Parlament und die Mitgliedsländer zustimmen müssen, stehen aber Österreich, Dänemark, die Niederlande, Schweden und Belgien kritisch gegenüber.

Kurz machte auch gleich noch einmal Österreichs Position klar. Österreich wolle eine starke EU, aber auch, dass die EU sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehe. Wo es möglich sei, sollte die EU schlanker werden, um mehr Budget für wichtige Aufgaben wie Sicherheitspolitik zu haben, "wo es notwendig ist, an einem Strang ziehen. Was wir nicht wollen, ist eine ständig stärkere Belastung der Nettozahler."

Und noch ein weiterer Streitpunkt hat sich bereits im Vorfeld entwickelt: die Forderung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, EU-Gelder künftig an die Flüchtlingsaufnahme zu knüpfen. Diese ist beim Gipfel auf ein geteiltes Echo gestoßen.

"Das ist eine gute Idee", sagte der italienische EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Freitag in Brüssel. Sein Land ist auch besonders betroffen. Schließlich kommen die meisten Flüchtlinge, die innerhalb der EU verteilt werden sollen, in Italien und Griechenland an.

Polen wehrt sich gegen

Merkels Vorstoß

Kanzler Kurz kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man gewisse Konditionalitäten festsetze. "Ich würde nur bitten, nicht ständig auf Flüchtlinge zu fokussieren. Denn Solidarität ist weit mehr als nur die Aufnahme von Flüchtlingen." In der Migrationspolitik müsse es "unser Ziel sein, die Menschen an der Außengrenze zu stoppen und nicht ständig die Verteilung zu diskutieren", so Kurz.