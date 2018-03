Minister nach Journalisten-Mord zurückgetreten

Bratislava. Der slowakische Kulturminister Marek Madaric (Bild) von der Regierungspartei Smer hat am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er sagte, seine Entscheidung stehe in Zusammenhang mit der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak.

"Jeder normale Mensch im Land" sei nach dem Mord an dem Journalisten und seiner Freundin erschüttert, so Madaric. Sein Ressort stehe aber laut Ressortaufteilung den Medien am nächsten. "Nach dem, was geschehen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich weiter ruhig in meinem Ministersessel sitzen werde." Zugleich erklärte der Ressortchef, er wolle weiterhin Parteimitglied der Smer von Premier Robert Fico bleiben. Am Mittwoch habe er seine Entscheidung bereits dem sozialdemokratischen Regierungschef mitgeteilt, voraussichtlich am Montag nächster Woche werde er seinen Rücktritt persönlich dem Staatspräsidenten Andrej Kiska überreichen.





Ob auch weitere Spitzenpolitiker seinem Vorbild folgen sollten, wollte Madaric nicht sagen. "Es ist meine persönliche Entscheidung, ich will damit niemanden zu etwas auffordern." Madaric galt stets als ehrenhafter Politiker und war in keinen der Skandale rund um die Smer verwickelt.

Bezüglich der Spekulationen über die Spur zur italienischen Mafia meinte Madaric, es sei notwendig, alle Umstände und Zusammenhänge gründlich aufzuklären. Informationen über ein mögliches Vordringen einer organisierten Gruppe unter ranghohe Politiker des Staates bezeichnete er als sehr ernst. "Es ist im Interesse aller, dass dies so schnell wie möglich aufgeklärt ist, damit nicht unnötig eine Causa geschaffen wird, wo es sie nicht gibt." Diesen Aspekt zu beleuchten sei aber heute ebenso wichtig wie die Aufklärung des Mordes selbst.

Kuciaks unvollständig gebliebenen Text veröffentlichten am Mittwoch mehrere slowakische Medien. Demnach hatten sich mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen ’Ndrangheta im Osten der Slowakei auf Steuerbetrug um fingierte Rechnungen sowie Betrügereien um EU-Förderungen spezialisiert. Es sei ihnen gelungen, Verbindungsleute bis direkt in das Büro von Regierungschef Fico zu schleusen. Damit hätten sie Zugang zu geheimsten Staatsinformationen bekommen und wären auch bestens über geplante Sicherheitsmaßnahmen informiert gewesen. Ficos persönliche Assistentin, Maria Troskova, soll früher für italienische Unternehmer gearbeitet haben, die mit der Mafia in Verbindung und deshalb im Visier der italienischen Justiz gestanden sein sollen.

Der 51-jährige Madaric stand zum dritten Mal an der Spitze des Kulturressorts der Slowakei. Den Posten hatte er bereits 2006 bis 2010 und 2010 bis 2012 bekleidet. Nach den Wahlen 2016 übernahm er erneut das Amt. Der Smer war Madaric 2000 beigetreten, angefangen hatte er als Pressesprecher von Fico.