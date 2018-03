Ende einer Hetzkampagne

"Soros will Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten ansiedeln", plakatierte Ungarns Regierung. Nun soll Schluss mit den seit Monaten kursierenden Falschmeldungen sein. © ap/Gorondi "Soros will Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten ansiedeln", plakatierte Ungarns Regierung. Nun soll Schluss mit den seit Monaten kursierenden Falschmeldungen sein. © ap/Gorondi



Budapest/Wien. (da/apa) Von "Panikattacke" und "Schockzustand" berichten ungarische Medien über die sonst so selbstsichere Regierungspartei Fidesz. Doch seit die Gruppierung des seit 2010 wieder amtierenden Premiers Viktor Orbán völlig überraschend eine Bürgermeister-Nachwahl verloren hat, steht Ungarns Politlandschaft kopf.

Erste Konsequenz: Die Hetzkampagne gegen den ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros wird gestoppt, lautete die Anweisung aus der Fidesz-Zentrale an ihre Abgeordneten. Es sei von nun an verboten, Material, das Soros’ Ansehen schade, auf Facebook-Seiten der Abgeordneten zu veröffentlichen. Das berichtete die Zeitung "Magyar Nemzet", die in den Besitz eines einschlägigen Dokuments gelangte. Zuvor hatte Fidesz über Monate Soros beschuldigt, Europa mit Flüchtlingen "überschwemmen" zu wollen. Dessen Ziel sei, den Kontinent seiner "christlichen und nationalen Identität" zu berauben. Belege für die Anschuldigen konnte Fidesz nie liefern.





Ärger über Korruptionsaffäre

Im Namen der Abwehr von Soros’ vorgeblichen Plänen präsentierte die Regierung Ende Jänner ein Gesetzespaket. Damit soll die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Vereinen und Bürgerinitiativen eingeschränkt werden - die Zivilgesellschaft ist einer der letzten Pfeiler der Gesellschaft, die nicht unter Orbáns Kontrolle stehen, und Soros unterstützt die NGOs finanziell. Künftig müssen Organisationen, die laut Regierung mit "illegaler Migration" zu tun haben und mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen aus dem Ausland beziehen, eine Strafsteuer von 25 Prozent zahlen. Doch was "illegale Migration" konkret beinhaltet, wird nicht definiert; rechtlicher Willkür sind damit Tür und Tor geöffnet. Bezeichnenderweise trägt das Gesetzespaket den Namen "Stop Soros". Zudem müssen sich NGOs, die pro Jahr mehr als 24.000 Euro aus dem Ausland erhalten, in jedem öffentlichen Dokument als "aus dem Ausland unterstützt" bezeichnen, so ein Gesetz aus 2017.

All diese Maßnahmen und das Fluten der Bürger mit Antis-Soros-Propaganda dienten dem Zweck, die Bevölkerung für die Parlamentswahl am 8. April zu mobilisieren. Fidesz sollte die Zweidrittelmehrheit an Mandaten zurückerobern. Die Niederlage bei der Wahl Hódmezövásárhely stellt diese Pläne nun infrage. Denn die 50.000-Einwohner-Stadt im Südosten Ungarns gilt als Bastion der Konservativen, wird seit 1990 von ihnen regiert. Noch dazu handelt es sich um die Heimat von Orbáns Bürochef János Lázár. Doch statt 61 Prozent wie 2014 landete der Fidesz-Kandidat nun bei 41,5 Prozent - geschlagen von dem Wirtschaftswissenschafter Péter Márki-Zay, der 57,7 Prozent erreichte. Er trat als unabhängiger Kandidat an, wurde aber von den Sozialisten, der linksliberalen Demokratischen Koalition, der bürgerlich-grünen LMP sowie der Jugendpartei Momentum unterstützt - und von der rechtsextremen Jobbik.