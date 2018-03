Kurz im Kreml: "Wir stehen bereit"

© apa/Tatic © apa/Tatic



Moskau/Wien. (ag.) Sebastian Kurz zu Besuch im Kreml: Der Kanzler sprach sich am Mittwoch im Zuge eines Treffens mit Russlands Präsident Wladimir Putin für eine Beteiligung Österreichs an einer UNO-Mission in der Ostukraine aus. "Es kann sein, dass auf Österreich hier eine besondere Verantwortung zukommt, sollte es diese Mission geben", so Kurz. "Wir stehen grundsätzlich bereit und haben das auch schon in der Bundesregierung besprochen. Neutrale Staaten wie Österreich haben eine besondere Glaubwürdigkeit bei beiden Seiten", meinte der Kanzler. Die österreichische Bereitschaft, einen Beitrag zu leisten, begründete Kurz so: "Einerseits haben wir ein Interesse, das Leid der Menschen zu lindern, auf der anderen Seite ist auch unsere Sicherheit und Stabilität in Österreich abhängig von der Stabilität in der weiteren Nachbarschaft, und da gehört die Ukraine definitiv dazu."

Putin, der mit Kurz ein rund dreiviertelstündiges Vier-Augen-Gespräch führte, zeigte sich hinsichtlich der UNO-Mission gesprächsbereit. Sollte es darum

gehen, den gesamten Donbass zu kontrollieren, sei Russland "wenigstens nicht dagegen", so Putin. Die Gespräche mit Kurz bezeichnete der russische Präsident als "sachlich und sehr konstruktiv"; er begrüßte die Bereitschaft Österreichs, an der UNO-Mission

in der Ukraine teilnehmen zu

wollen.





Putin zur Ukraine: "Wir tragen nicht die Hauptverantwortung"

Putin äußerte sich skeptisch über die Möglichkeit einer Lösung des Ukraine-Konflikts ohne die Einbindung einer der Konfliktparteien, also der Separatisten im Donbass. Der russische Präsident betonte, dass "die Minsker Vereinbarungen eine alternativlose Grundlage" bleiben. Man dürfe aber nicht die ganze Verantwortung auf Russland abwälzen, so der russische Staatschef. "Wir tragen nicht die Hauptverantwortung für die Erfüllung der Minsker Vereinbarungen." Er kritisierte, dass die ukrainische Regierung hier zu wenig Engagement zeige. Er sei jedenfalls für eine Lösung der Krise, die die Ursache der "sinnlosen und schädlichen" Sanktionen gegen Russland gewesen sei. "Wir stehen zum Minsker Abkommen", meinte Kurz angesprochen auf das in Russland umstrittene ukrainische Gesetz zur "Beendigung der Okkupation" des Donbass. "Es braucht einen Fortschritt auf dem Verhandlungstisch, dazu gibt es keine Alternative." Kurz zeigte sich als Anhänger des Zug-um-Zug-Prinzips, also dass es im Gegenzug zu Fortschritten im Friedensprozess auch ein stückweises Abbauen der Sanktionen geben sollte.