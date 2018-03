Der erschütterte Staat

Trauer und Entsetzen herrschen in der Slowakei nach dem Mord an Kuciak und seiner Verlobten.

Bratislava/Kosice. Auch eine knappe Woche nach dem Auffinden der Leichen des slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova ebbt das Entsetzen über die brutale Ermordung des jungen Paares in der Slowakei nicht ab. In den ersten Tagen schien noch klar, dass der 27-Jährige dafür büßen musste, die Veröffentlichung eines Artikels über die Praktiken der kalabrischen Mafia ’Ndrangheta in der Slowakei und deren Verbindungen zu Vertrauten von Premier Robert Fico geplant zu haben. Inzwischen aber tauchen viele Fragen auf, etwa die, warum ausgerechnet Kuciak keine Recherchen zu dem anstellen sollte, worüber die slowakische Öffentlichkeit seit Jahren zumindest spekuliert.

Alle hätten gewusst, worüber der Ermordete schrieb, konstatierte die Investigativjournalistin Maria Todova von "Denník N" vor kurzem in einer Livesendung von Radio Expres. Und wer nur hin und wieder einen Blick in die lokalen Medien insbesondere der Ostslowakei wirft, wo nach Gutsherrenart eine "Justiz-Mafia" walten soll, deren Ausmaß bisher nur den wenigsten bewusst war, findet zahlreiche Hinweise auf aktuelle Ermittlungen oder fragwürdige Gerichtsentscheidungen.





Nahezu wirkungslose

Bekämpfung der Korruption

Möglicherweise kostete es Kuciak das Leben, dass er die Dinge in einen für alle Slowaken erkennbaren Zusammenhang bringen wollte, der über seinen international agierenden Arbeitgeber Ringier Axel Springer einem zu großen Publikum bekannt geworden wäre.

Der Fall Kuciak wirft die Frage auf, in welchem Maße Politik und Wirtschaft von der organisierten Kriminalität unterwandert sind. Der öffentliche Unmut wird jedenfalls immer lauter. Gestern, Freitag, gingen in nicht weniger als 50 Städten in der Slowakei und der ganzen Welt tausende Menschen zum Gedenken an die Ermordeten auf die Straße.

Ausländische Investoren sind nicht minder erbost. Laut einer Umfrage vom März 2017, die auch von Advantage Austria und der Slowakisch-Österreichen Handelskammer unterstützt wurde, waren die am schlechtesten bewerteten Standortfaktoren eine nahezu wirkungslose Bekämpfung von Korruption und Kriminalität, mangelnde Transparenz bei öffentlichen Ausschreibungen, fehlende Rechtssicherheit und ein erschwerter Zugang zu öffentlichen und EU-Fördermitteln.

An sich war die dritte Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Robert Fico im Frühjahr 2016 angetreten, tatkräftig genau diesen Missständen ein Ende zu bereiten. An den Kragen gehen sollte es vor allem Konkursbetrügern und Gründern von Briefkastenfirmen. Federführend ist dabei die Justizministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Lucia Zitnanska, die unter der früheren Regierungschefin Iveta Radicova Vieles durchgesetzt hatte, um die ärgsten Missstände im Rechtswesen abzustellen. In der amtierenden Koalition fehlt Zitnanska aber jede Rückendeckung. Die Justizministerin zeichnet in der von Ficos Smer-SD und der nationalistischen SNS dominierten Regierung für eines von gerade einmal drei unter 18 Ressorts verantwortlich, die sich ihre Partei Most-Hid bei den Koalitionsverhandlungen sichern konnte. Ihr Parteichef Bela Bugar pfiff Zitnanska zurück, als sie den seit Jahren umstrittenen Innenminister Robert Kalinak im Zusammenhang mit der Ermordung Kuciaks zum Rücktritt aufforderte.