Wieder voll in seinem Element

Berlusconi (l.) als Helfer. Er steht seinem Kompagnon Salvini von der Lega bei. © ap Berlusconi (l.) als Helfer. Er steht seinem Kompagnon Salvini von der Lega bei. © ap



Rom/Wien. Wer wird Italien nach den Wahlen regieren? 98 Parteien treten am Sonntag an, die absolute Mehrheit wird keine davon bekommen. Den "süßen Duft des Sieges" in der Nase hat Silvio Berlusconi, wie er selber sagt. Seine Partei, die Forza Italia, hat ein Bündnis mit der ausländer- und EU-feindlichen Lega, der neofaschistischen Fratelli d’Italia und der Zentrumskraft "Wir für Italien" geschmiedet. Dieser Mitte-rechts-Block wird als stimmenstärkste Koalition massiv von einem neuen Wahlsystem profitieren, das erstmals zur Anwendung kommt. Ein Teil der Mandate wird direkt, ein Teil über Proporzlisten vergeben.

Berlusconi selbst darf kein politisches Amt bekleiden, weil er rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde und Sozialdienst leisten musste. 2019 ist er wieder im Spiel. Deshalb soll Antonio Tajani vorerst zum Zug kommen und in den Regierungssitz Palazzo Chigi in Rom einziehen. Tajani ist EU-Parlamentspräsident und enger Verbündeter Berlusconis. Mit ihm könnte der "Cavaliere" Befürchtungen vom Tisch wischen, in Italien hätten nun die EU-Gegner das Sagen.













Noch ist es nicht so weit. Die letzten Meinungsumfragen sagen voraus, dass das Mitte-rechts-Bündnis keine Mehrheit bekommt - so wie der Mitte-links-Block und die Protestpartei 5 Sterne. Das Problem ist, dass viele Italiener bis zuletzt unentschlossen waren. Sollten die Rechten durch die Finger schauen, könnte ihr Bündnis noch in der Wahlnacht platzen. Wundern würde das niemanden, ist die Liaison zwischen Berlusconi und Lega-Chef Matteo Salvini doch reines Zweckbündnis. Schon jetzt liefern sich beide intern ein Wettrennen um Platz eins.

EU-Gegner stark

Die wahrscheinlichste Variante besteht in einer großen Koalition zwischen dem Partito Democratico (PD) und der Forza Italia. PD-Chef Matteo Renzi, der Realist ist und die Verhältnisse in seinem Land nur zu gut kennt, hat die Tür in Richtung Berlusconi nie zugemacht. Der italienische Wirtschaftsprofessor Lorenzo Codogno, derzeit Lehrbeauftragter an der London School of Economics, sieht die Chancen für eine große Koalition bei 30 Prozent. Ungeachtet der Tatsache, dass beide Parteien eine Zusammenarbeit nach den Wahlen bis zuletzt kategorisch ausgeschlossen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Patt, zum politischen Stillstand und damit Neuwahlen kommt, ist für Codogno zu 25 Prozent gegeben. Neuwahlen kämen Berlusconi entgegen, im Sommer 2019 endet sein Ämterverbot, er könnte dann selbst als Spitzenkandidat antreten.