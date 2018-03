"Ich wage gar nicht mehr, zu träumen"

Job, Haus, Familie: Junge Italiener haben traditionelle Wünsche - trotzdem gehen sie für viele nicht in Erfüllung. © Bettmann Job, Haus, Familie: Junge Italiener haben traditionelle Wünsche - trotzdem gehen sie für viele nicht in Erfüllung. © Bettmann



Wien. Die Jungen sind in Italien in der Minderheit - und so fühlen sie sich auch. Italien ist das älteste Land der EU. Weltweit ist nur in Japan das Durchschnittsalter noch höher. Auch für gut ausgebildete Italiener gibt es kaum Perspektiven. Auch aufgrund einer Jugendarbeitslosenquote von 32 Prozent wohnen drei Viertel der 18- bis 35-Jährigen bei ihren Eltern. Oftmals gilt Auswanderung als einziger Weg, um halbwegs gut bezahlte Arbeit zu finden und sich ein eigenes Leben aufzubauen.

Dieses Schicksal trifft vor allem die Bewohner im Süden des Landes - seit den 1970ern gab es keine konsequente Entwicklungspolitik für den Mezzogiorno. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Sparzwänge wird sich das wohl auch kaum ändern. Kein Wunder, dass die jungen Italiener schlecht auf die etablierten Parteien zu sprechen sind, knapp 40 Prozent der Jungen wollen etwagar nicht zur Wahl gehen.













"Die Jungen sind doch der Motor eines Landes"

Antonio Gitto lebt in Sizilien und hat einen Informatik-Abschluss. Nachdem der 31-Jährige vier Jahre in Rom gearbeitet hat, lebt er seit 2014 wieder in Sizilien und arbeitet im Verkauf eines internationalen dänischen Unternehmens, das mit mediterranen Pflanzen handelt.

"In Rom ist das Leben sehr teuer. 50 Prozent des Gehalts gehen für das Wohnen drauf. Ich arbeitete Vollzeit und konnte mir nur ein Zimmer in einer WG mit Studierenden leisten. Nach ein paar Jahren hatte ich genug davon. Ich bewarb mich für Jobs in Deutschland und Polen, aber die Sprachbarriere war ein Problem. Meine Freundin ist in Sizilien, ich bekam ein Jobangebot, also zog ich wieder zurück, dort wohne ich im Eigentum. Ich schaue auch nicht mehr nach Jobs in der IT-Branche, dazu bin ich zu lange draußen. Ich habe einen befristeten Vertrag und arbeite 30 Stunden pro Woche - ich weiß noch nicht, wie es weitergeht.

Wenn ich an meine Zukunft und die Zukunft Italiens denke, wage ich gar nicht zu träumen. Mich ärgern die großen und kleinen Probleme. Wegen zwei Zentimeter Schnee fällt aktuell die Schule aus, Berufstätige können tagelang nicht in die Arbeit kommen, die Züge stehen still - das kriegt man in Deutschland oder Schweden doch auch hin. Die Verantwortlichen machen ihren Job einfach nicht richtig. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit - die Jungen sind doch der Motor eines Landes. Es muss mehr getan werden, ich weiß aber ehrlich nicht was und wie. Auch die Schulen liegen im Argen. Sie bereiten die Jugend nicht auf das Arbeitsleben vor. Du kannst der Beste in der Schule sein und später kläglich scheitern. Weil dir das Auswendiglernen nichts nützt.