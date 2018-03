36 OSZE-Beobachter im Einsatz

Warteschlange in einem Wahllokal in Rom.

Rom. Das lange Warten ist zu Ende: Italien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Erwartet wird ein Sieg der Mitte-Rechts-Koalition um Ex-Premier Silvio Berlusconi, doch die populistische Fünf Sterne-Bewegung, die ohne Allianzen antritt, dürfte laut letzten Umfragen als stärkste Einzelpartei aus dem Rennen hervorgehen. Ein empfindlicher Rückschlag droht den regierenden Sozialdemokraten.

61.552 Wahllokale sind seit 7.00 Uhr offen. Bis zum Mittag lag die Wahlbeteiligung bei 19,3 Prozent, teilte das Innenministerium mit. Die Wahlbeteiligung war damit höher als bei den Parlamentswahlen im Februar 2013, als 14,9 Prozent der Wählerschaft um 12 Uhr ihre Stimme abgegeben hatten. Damals wurde jedoch nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag gewählt.









Probleme mit den Wahlzetteln

In einigen Wahlkreisen kam es zu Problemen mit den Wahlzetteln. Festgestellt wurden Fehler bei den Namen der Kandidaten und bei den Symbolen. In Palermo, wo am Sonntagvormittag der italienische Staatschef Sergio Mattarella seine Stimme abgab, mussten in der Nacht auf Sonntag 200.000 Wahlzettel neu gedruckt werden, weil diese Fehler beinhalteten. Daher konnten die Wahllokale erst mit großer Verspätung geöffnet werden. Vor ihnen bildeten sich Schlangen. In Trentino-Südtirol wurden eine Million Wahlzettel für die Senatswahlen neu gedruckt, weil im Namen eines Kandidaten ein Buchstaben fehlte.

36 OSZE-Beobachter unter der Leitung der schwedischen Parlamentarierin Margareta Cederfelt waren am Sonntag im Einsatz, um die italienischen Parlamentswahlen zu beobachten. Genau unter die Lupe wurden die Wahlen in Süditalien genommen, wo eine Beeinflussung der Wähler durch die Mafia befürchtet wird.

Protest gegen den Medienzaren

Der Chef von Italiens Mitte-Rechts-Allianz Silvio Berlusconi gab in Mailand seine Stimme ab. In seinem Wahllokal kam es zu einem Protest einer Femen-Aktivistin, die sich bei Berlusconis Stimmabgabe vor ihn postierte und barbusig Slogans gegen den Medienzaren skandierte. Sie wurde von der Polizei aus dem Wahllokal gebracht. Berlusconis Mitte-Rechts-Allianz geht als Favoritin ins Rennen. Sie gilt als die einzige Koalition, die es auf circa 40 Prozent der Stimmen schaffen könnte.

Der Chef der Sozialdemokraten Matteo Renzi wählte in seiner Heimatstadt Florenz. Laut Umfragen könnte Renzis Demokratische Partei (PD) eine historische Wahlpleite erleiden. Renzi betonte vor den Wahlen, dass er nicht zurücktreten will, sollte seine PD-Partei auf ein Rekordtief sinken.

Rückenwind spürt die Fünf Sterne-Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo. Sie hofft mit Premierkandidaten Luigi Di Maio auf über 40 Prozent der Stimmen zu kommen, um die Regierungsverantwortung alleine übernehmen zu können. "Die Phase der Opposition ist zu Ende, ab Montag können wir das Land regieren", sagte Fünf-Sterne-Spitzenkandidat Luigi Di Maio bei seinem letzten Wahlkampfauftritt am Freitagabend.

Wahllokale bis 23 Uhr geöffnet

Laut Grillo stehen die Italiener vor der Wahl zwischen seiner Bewegung und Berlusconis Mitte-Rechts-Allianz: "Wir haben uns vorgenommen, eine Politkaste nach Hause zu schicken, die die Demokratie in unserem Land lahmlegt. Wir wollen uns nicht mehr als Demokratie zweiter Klasse fühlen, wo das Volk nichts zu entscheiden hat", so Grillo.

Die Wahllokale sind bis 23.00 Uhr geöffnet. Mit einem Ergebnis wird am Montag im Laufe des Vormittags gerechnet. Die Italiener wählen erstmals mit einem neuen, "Rosatellum" genannten Wahlsystem, einem mühsam ausgehandelten Kompromiss unter den Parteien. Das neue Wahlsystem, das dieselben Regeln sowohl für die Abgeordnetenkammer als auch für den Senat vorsieht, ist eine Mischung aus Mehrheits-und Proporzsystem. Ein Drittel der Parlamentssitze wird nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben. Der stärkste Kandidat in einem Wahlkreis erhält den Sitz. Zwei Drittel der Parlamentssitze werden nach Verhältniswahlrecht verteilt.