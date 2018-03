Der Premier und die ungekannte Hilflosigkeit

Unter Druck: Regierungschef Fico und Innenminister Kalinak (l.). © ap/Engler Unter Druck: Regierungschef Fico und Innenminister Kalinak (l.). © ap/Engler



Bratislava. Seit der exekutionsartigen Ermordung des slowakischen Investigativreporters Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova vor knapp zwei Wochen rächt sich das notorisch schlechte Verhältnis von Ministerpräsident Robert Fico zu Journalisten. Die Forderungen nach einem Rücktritt des Sozialdemokraten und seines Innenministers Robert Kalinak sind nicht mehr zu überhören. Genährt werden sie vor allem von Medien, deren Mitarbeiter sich in den vergangenen Jahren etwa als "Huren" beschimpfen lassen mussten, wenn sie den Regierungschef in einem vermeintlich schlechten Licht präsentierten und ihn insbesondere mit zweifelhaften Finanzpraktiken in Verbindung brachten.

Im vergangenen Jahrzehnt machte Fico unliebsame Kritiker vor allem durch Klagen auf Schmerzengelder in horrender Höhe mundtot, die er durch eine umstrittene, wenngleich inzwischen zurückgenommene Novelle des Pressegesetzes ermöglicht hatte. In diesen Tagen wirkt der 53-Jährige erstmals nach knapp zwanzig Jahren an der Spitze der von ihm gegründeten Partei Smer-SD hilflos angesichts der Wut, die ihm von allen Seiten entgegenschlägt. Ein Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, um den er förmlich gebettelt hatte und worin er die Forderung von Staatspräsident Andrej Kiska nach Neuwahlen oder zumindest einer Neuordnung der Regierung brüsk ablehnte, löste einen massiven Shitstorm auf allen medialen Kanälen aus, die Fico sonst erfolgreich zur Selbstdarstellung nutzt.





Koalitionspartner Most-Hid als Zünglein an der Waage

Ficos größtes Problem: Der Regierungschef, der sonst in der Öffentlichkeit selbst um Kraftausdrücke nie verlegen ist, zieht sich auf nüchterne juristische Argumente zurück, wo nicht nur die zehntausenden von Bürgern, die am Freitag zu Gedenkmärschen für Kuciak und dessen Verlobte zusammenkamen, ausdrücklich Empathie erwarten würden. Vor diesem Hintergrund findet der studierte Rechtsanwalt kaum noch Fürsprecher, die sich öffentlich zu ihm bekennen würden.

Vergleichsweise milde urteilte am Wochenende allein die als Fico-nah geltende Tageszeitung "Pravda", die dem Regierungschef ausdrücklich empfahl, einmal in Ruhe über das nachzudenken, was ihm Bela Bugar, Vorsitzender des bürgerlich-liberalen Koalitionspartners Most-Hid, "ohne jede Hysterie" mitgeteilt habe. Dieser will am 12. März Bescheid sagen, ob seine Partei zur Fortführung der Regierungskoalition mit der Smer-SD und der nationalistischen SNS bereit ist.