"Es gab schon Schlimmeres"

Wen kann Italiens Präsident Sergio Mattarella (vorne) mit der Bildung einer Regierung beauftragen? © ap Wen kann Italiens Präsident Sergio Mattarella (vorne) mit der Bildung einer Regierung beauftragen? © ap



Rom. Zwei Tage nach der Parlamentswahl in Italien gestaltet sich die Bildung einer Regierungsmehrheit wie erwartet schwierig. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die am Sonntag rund 32 Prozent der Stimmen erreichte und als klarer Wahlsieger gilt, beansprucht ebenso wie die fremdenfeindliche Lega ein Mandat zur Bildung einer Exekutive, ohne dabei über die notwendigen Stimmen in beiden Parlamentskammern zu verfügen.

Während der Partei um Spitzenkandidat Luigi Di Maio im Abgeordnetenhaus etwa 90 und im Senat gut 40 Parlamentarier für die absolute Mehrheit fehlen, kommt auch das Mitte-rechtsBündnis unter Führung von Lega-Chef Matteo Salvini nicht alleine auf die notwendigen Mandate. Die Lega erreichte am Sonntag gut 17 Prozent der Stimmen und löste damit Silvio Berlusconis Forza Italia als Führungspartei in der Mitte-Rechts-Koalition ab. Forza Italia erreichte 14 Prozent der Stimmen, die Mitte-Rechts-Koalition kam auf rund 37 Prozent.





Mehrheit nicht in Sicht

Sowohl die Fünf-Sterne-Bewegung um ihren Gründer Beppe Grillo als auch die Lega forderten von Staatspräsident Sergio Mattarella das Mandat zur Bildung einer Exekutive. Wie eine Regierungsmehrheit zustande kommen soll, ist derzeit völlig unklar. Beobachtern zufolge gibt es mehr Möglichkeiten für Spitzenkandidat Di Maio und die Fünf-Sterne-Bewegung als für die Lega um Salvini. Die Fünf-Sterne-Partei hat potenziell zwei mögliche Partner, die Lega oder die Demokratische Partei, die mit 19 Prozent der Stimmen eindeutig zu den Verlierern der Wahl zählt.

In Rom gilt es jedoch als höchst unwahrscheinlich, dass ein Bündnis zwischen Fünf Sternen und Lega zustande kommt. Dazu müsste Lega-Chef Salvini als Juniorpartner in eine Allianz mit den Fünf Sternen einwilligen, deren Wähler tendenziell eher links orientiert sind. Den Wählern eine Partnerschaft mit der fremdenfeindlichen und teilweise rassistischen Lega zu vermitteln, wäre demnach die erste unüberwindbar scheinende Hürde.

Zum anderen gibt es für Lega-Chef Salvini wenige Anreize, als kleinerer Partner in eine Allianz mit den Grillini zu gehen. Die Lega hat bei der Wahl Berlusconis Forza Italia im konservativen Lager als stärkste Partei abgelöst und beansprucht nun die Führungsrolle in der Mitte-rechts-Allianz. Ginge Salvini in eine Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung, würde er diese gerade erst errungene Vorherrschaft wieder aufgeben.

Die Verantwortlichen der Fünf-Sterne-Bewegung blicken daher vor allem auf die Demokratische Partei (PD) und ihren Vorsitzenden Matteo Renzi. Dieser hatte in einer Pressekonferenz am Montagabend seinen Rücktritt angekündigt, den er aber erst nach Zusammentreten der neu gewählten Parlamentskammern und Bildung der neuen Regierung wahr machen will. Renzi löste damit großen Unmut in der eigenen Partei aus. "Wenn eine Führungspersönlichkeit zurücktritt, ist das eine ernste Angelegenheit. Entweder man tritt zurück oder nicht", sagte Luigi Zanda, PD-Fraktionsvorsitzender im Senat.