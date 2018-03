Der Proteststurm vor der bleiernen Ruhe

Bratislava. Peter Nagy hat zwei Forderungen an die slowakischen Politiker. Unabhängige Ermittler sollen gemeinsam mit einem internationalen Team den Mord am Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova aufklären. Auch brauche es eine Regierung, die nicht mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht werde, damit die Bürger wieder Vertrauen in den Staat hätten. Deshalb hat Nagy zu Märschen aufgerufen, bei denen am Freitag voriger Woche Zehntausende in 50 Städten in der Slowakei und der ganzen Welt der Toten gedachten.

Am Freitag zogen die Menschen schon an fast 60 Orten rund um den Globus auf die Straße. 25.000 wurden allein zur zentralen Kundgebung auf dem Platz des Slowakischen Nationalaufstandes in der Bratislavaer Innenstadt erwartet. Das sind die größten öffentliche Proteste seit der samtenen Revolution, die 1989 den Fall des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei auslöste.





Chance auf Dialog verspielt

Hinzu kommen Abertausende, die sich in den sozialen Medien dem Aufruf "Ich bin für eine anständige Slowakei" angeschlossen haben. Eine überwältigende Mehrheit von ihnen ist es leid, dass das exekutionsgleiche Ende des jungen Paares über einer seit nunmehr knapp zwei Wochen anhaltenden Polit- und Medienschlacht um eine mutmaßliche Zersetzung des Staatsapparats durch mafiöse Strukturen in Vergessenheit zu geraten droht.

Ein Ende der Auseinandersetzungen ist noch lange nicht in Sicht. Staatspräsident Andrej Kiska, Regierungschef Robert Fico und Nationalratsvorsitzender Andrej Danko bekundeten nach einem Treffen am Freitag zwar ihr Interesse an einer alsbaldigen Wiederherstellung der Ruhe im Land. Zur tagelang avisierten Unterzeichnung eines Dokuments, durch das sich die drei ranghöchsten Politiker der Slowakei verpflichtet hätten, alles aus ihrer Sicht Mögliche zur Entspannung der Lage zu unternehmen, kam es aber gar nicht erst.

Für Kiska sind die Märsche eine von einer breiten gesellschaftlichen Basis getragene Angelegenheit. Fico spricht von Gruppierungen, welche die staatliche Ordnung erschüttern wollten. Aufgrund der Differenzen forderte Kiska erneut Neuwahlen oder eine Reorganisierung der Regierung, wobei er erstmals Neuwahlen den Vorzug gab.

Damit scheint auf politischer Ebene nahezu jede Chance verspielt, in einen Dialog mit den empörten Bürgern zu treten. Vielmehr treten seit Kuciaks Ermordung immer tiefere Gräben in der Gesellschaft zutage. Genährt wird das Misstrauen gegenüber der Staatsgewalt nicht zuletzt durch Verlautbarungen wie die des Generalstaatsanwalt Jaromir Ciznar, die Ermittlungen im Fall Kuciak kämen kaum vom Fleck, selbst wenn in einigen Tagen die ersten internationalen Ermittler in der Slowakei eintreffen. Mehr als unbefriedigend ist auch die Feststellung des Sonderstaatsanwalt Dusan Kovacik, er gehe weiter von mehreren Mord-Szenarien aus.