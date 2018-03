Mokum hat genug

Antisemitische Vorfälle in den Niederlanden nehmen zu. © Schlijper/Hollandse Hoogte/laif Antisemitische Vorfälle in den Niederlanden nehmen zu. © Schlijper/Hollandse Hoogte/laif



Amsterdam. Das koschere Restaurant HaCarmel dürfte derzeit das bekannteste der Niederlande sein. Keine andere gastronomische Einrichtung ist häufiger in den Nachrichten. Was nichts mit den schmackhaften Hummus- Spezialitäten und dem reichhaltigen vegetarischen Angebot zu tun hat. Eher damit, dass Sami Bar-on, der israelische Eigentümer, in diesem Winter ein regelmäßiger Kunde von Glasereien wurde.

Im Dezember schlug ihm ein syrischer Palästinenser die Scheiben ein - aus "Verzweiflung" über Israels Politik. Kurz nach Neujahr, als Bar-on nach dem Schabbat in sein Lokal kam, fand er die Fenster mit Mayonnaise und Eiern beschmiert. Anfang März schließlich mussten die gerade eingesetzten, extra-stabilen Scheiben schon wieder erneuert werden: Jemand hatte nachts probiert, sie mit einem schweren Gegenstand einzuwerfen.





Während die Polizei einen anti- jüdischen Hintergrund der Tat noch nicht bestätigen wollte, reagierte die Politik: Wenige Tage nach dem jüngsten Angriff auf das Restaurant unterzeichneten die lokalen Abteilungen von zwölf Parteien ein "Amsterdamer Jüdisches Abkommen". Ziele: Antisemitismus und Gewalt gegen Juden bekämpfen sowie ein stärkerer Einsatz für die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft und ihrer Infrastruktur.

Teil der Abmachung ist auch, dass in sämtlichen Bildungseinrichtungen der Stadt Judenfeindlichkeit bekämpft wird. Auf allen weiterführenden Schulen ist der Besuch einer Gedenkstätte obligatorisch, die über die Geschichte der Amsterdamer Juden berichtet. Zudem bekommen Schulen und Lehrer Unterstützung, die beim Unterricht über die Shoah auf "Hindernisse" treffen. Auch wer neu in die niederländische Hauptstadt zieht, wird in Zukunft über deren jüdische Geschichte informiert.

Antisemitische Vorfälle

sind keine Einzelfälle

Ein Schritt mit Pionier-Charakter: "Es ist das erste Mal in den Niederlanden und in Europa, dass Parteien, die sich zur Wahl stellen, zuvor ein Abkommen über Dinge unterzeichnen, die für die jüdische Gemeinschaft von vitaler Bedeutung sind", kommentiert der Dachverband jüdischer Gemeinden NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgemeenschap).

Am 21. März finden in den Niederlanden Kommunalwahlen statt. Das Bekenntnis der Unterzeichner bezieht sich darum ausdrücklich auf die kommende städtische Legislaturperiode bis 2022.

Die nahenden Wahlen sind aber nicht der einzige Grund, warum die Politik schnell handelte. Vielmehr sind die Angriffe auf das koschere Restaurant die Zuspitzung einer Tendenz, die Juden in Amsterdam und anderen niederländischen Städten seit langem besorgt.