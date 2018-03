Immun gegen Einschüchterung

Die beiden 18-Jährigen Fjodor (l.) und Alexander haben nur Putins politische Ära erlebt. Sie werben nun für Nawalny. © Brunner Die beiden 18-Jährigen Fjodor (l.) und Alexander haben nur Putins politische Ära erlebt. Sie werben nun für Nawalny. © Brunner



Moskau. "Die Wahlen sind Betrug!", ruft Alexander jedes Mal, wenn er einem Passanten eine Broschüre in die Hand drückt. Mit seinem Freund Fjodor steht er vor einer U-Bahn-Station im Norden Moskaus, an der vielspurigen Ausfahrtsstraße reihen sich hohe Plattenbauten aneinander. Es ist ein Nachmittag im März, aber in Moskau ist immer noch Winter. "Hier sind immerhin nicht so viele Bullen wie anderswo", erklärt Fjodor. "Streik der Wähler!", "Lass Dich nicht betrügen, geh nicht zu den Wahlen!", steht auf ihren Broschüren.

Alexander und Fjodor sind beide 18 Jahre alt, haben gerade ihre Matura abgelegt und ihre Ausbildung zum Koch und Agronomen begonnen. Sie wurden geboren, als Wladimir Putin zum ersten Mal Präsident wurde, und haben keine andere politische Ära erlebt. Doch genau das wollen sie ändern. Sie gehören zu den "nawalniki", jenen jungen Aktivisten, die den Oppositionellen Alexej Nawalny unterstützen. Zu den tausenden jungen Russen, die im vergangenen Jahr bei Anti-Korruptions-Protesten auf die Straße gegangen sind. Nachdem der 41-jährige Anwalt nicht zu den Wahlen am Sonntag zugelassen wurde, ruft er zum Boykott auf.





Bei alledem wäre freilich auch Nawalny gar keine große Gefahr für Putin. Laut Umfragen stehen so viele Russen hinter Putin wie noch nie (70 Prozent) - was auch daran liegt, dass er seit Jahren keine politische Konkurrenz zulässt. Die Vertikale der Macht wird durch alle Institutionen durchdekliniert, von den Amtsstuben über die Gerichte bis hin zu den Medien. Putin-Kritiker wurden weggesperrt (Michail Chodorkowski), ermordet (Boris Nemzow) oder leben heute im Exil (Garri Kasparow). Nawalny ist freilich auch in der Opposition nicht unumstritten und vor allem in seiner politischen Frühzeit mit xenophoben Sprüchen aufgefallen; Migranten bezeichnete er als "Kakerlaken". In Umfragen kommt er hingegen nur auf zwei Prozent.

27 Prozent in Moskau 2013

Aber im Kreml zieht man es vor, sich lieber nicht an dem charismatischen Anwalt die Finger zu verbrennen. Immerhin hat Nawalny schon einmal, bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen 2013, aus dem Stand 27 Prozent geholt. Offiziell wurde Nawalnys Kandidatur einstimmig von der zentralen Wahlkommission abgelehnt, weil er zuvor in einem umstrittenen Verfahren wegen Unterschlagung rechtskräftig verurteilt, aber auf Bewährung freigelassen worden war. Das Verfahren gilt als fabriziert, in der Causa sitzt sein Bruder Oleg im Gefängnis.

Viele sind enttäuscht, dass Nawalny nicht zu den Wahlen zugelassen wurde. Wie Ilja Seliwerstow, ein 20-jähriger IT-Student, der Unterschriften für Nawalnys Kandidatur gesammelt hat. "Aber andererseits habe ich nicht erwartet, dass jetzt plötzlich ein Wunder passiert", sagt er. "Ich will einfach, dass es in Russland ein Gegengewicht zu Putin gibt. Und niemand haut sich dafür so rein wie Nawalny." Seine Eltern sind gegen sein Engagement. Zu oft geistern die Geschichten von den "nawalniki" durch das Netz, die von der Uni flogen oder ihren Job verloren haben. "Sie sagen zu mir: Du wirst dir deine ganze Zukunft verbauen! Aber ich will etwas verändern", so Seliwerstow.