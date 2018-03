Cerar teilt gegen Koalitionspartner aus

Miro Cerar machten Beamte und Bahnausbau zu schaffen. © reu Miro Cerar machten Beamte und Bahnausbau zu schaffen. © reu



Ljubljana. (apa/sta) Der Rücktritt von Sloweniens Premier Miro Cerar kommt überraschend. Schließlich galt der Liberale bisher nicht als entschlossener Politiker. Am Donnerstag reichte der 54-Jährige sein Rücktrittsschreiben auch formell im Parlament ein, nachdem er seine Demission am Mittwoch im TV verkündet hatte. Präsident Borut Pahor rechnet mit einer Neuwahl in der zweiten Mai-Hälfte, hieß es am Donnerstag aus seinem Büro.

Cerar zog die Bremse, nachdem eines der wichtigsten Projekte seiner Regierung, der rund eine Milliarde Euro teure Bau einer 27 Kilometer langen und leistungsstarken Bahnstrecke zwischen dem Adria-Hafen Koper und Divaca im Hinterland, einen schweren Rückschlag erlitten hat. Der Oberste Gerichtshof annullierte ein im vergangenen Jahr abgehaltenes Referendum. Denn die Regierung habe mit staatlichen Geldern in Höhe von 97.000 Euro eine einseitige Referendumskampagne finanziert, bei der nur die positiven Folgen dargestellt worden seien.





Das Bahnprojekt war aber nur der Auslöser: Erstmals kritisierte Cerar offen seine Koalitionspartner - die Pensionistenpartei (DeSUS) und Sozialdemokraten (SD) - dafür, ihm bei den wichtigsten Projekten Knüppel zwischen die Beine geworfen zu haben. Cerar, der vor dreieinhalb Jahren als politischer Quereinsteiger an die Macht kam, konnte mit seiner mangelnden politischen Erfahrung den viel erfahreneren und geschickteren Politikern, vor allem dem DeSUS-Chef und Außenminister Karl Erjavec, nicht Paroli bieten. So scheiterte auch die wichtige Reform des Gesundheitssystems, an der seit drei Jahren gearbeitet wurde, immer wieder am Widerstand der mitregierenden Parteien.

"Diese Koalition galt nicht als reformfreudig und wich größeren Entscheidungen aus", meint Saso Stanovnik, führender Wirtschaftsexperte der Gruppe Alta. Cerars Rücktritt sei nur eine Bestätigung dafür gewesen, dass viele ungelöste Fragen an die künftige Regierung übergeben werden.

Die Regierung geriet auch durch Forderungen des öffentlichen Dienstes unter Druck. Die Gewerkschaften starteten im Februar eine Streikwelle, um in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs das Ende der Sparmaßnahmen und Gehaltserhöhungen zu erzwingen. Cerar bezeichnete ihre rund eine Milliarde Euro teuren Forderungen als "schädlich für das Land". Doch es war eigentlich die Regierung, die Lehrer, Krankenpfleger, Polizeibeamte und viele anderen Berufsgruppen auf die Straßen brachte, indem sie zuvor bei den Forderungen der Ärzte eingelenkt hatte. Danach wollten auch alle anderen öffentlich Bediensteten, für die ein einheitliches Lohnsystem gilt, besser bezahlt werden.

Nicht einmal gute Wirtschaftszahlen - 2017 verzeichnete Slowenien ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent, niedrigere Arbeitslosigkeit, große ausländische Investitionen, wie jene des österreichisch-kanadischen Zulieferers Magna -, konnten die Regierung und Cerars Partei SMC (Partei des modernen Zentrums) aus dem Stimmungstief bringen.

Als angesehener Rechtsprofessor gewann Cerar 2014 die vorgezogene Parlamentswahl, weil er die Sehnsucht der Wähler nach nicht kompromittierten Politikern verkörperte. Er versprach, hohe ethische Standards in die Politik einzuführen, scheiterte aber daran. Unter seiner Regierung setzten sich politische Personalbesetzungen in staatlichen Unternehmen fort. Bei Geschäften mit dem Staat gab es weiter Probleme mit der Transparenz, zum Zug kamen weiterhin Unternehmen mit guten politischen Beziehungen.

Ex-Comedian vorne

Bei der bevorstehenden Wahl, die ursprünglich im Juni abgehalten werden sollte, scheinen die Slowenen abermals auf einen unkonventionellen Politiker zu setzen: Ex-Comedian Marjan Sarec. Der Bürgermeister der Gemeinde Kamnik besiegte bei der Präsidentenwahl 2017 beinahe Amtsinhaber Borut Pahor. Nun liegt Sarec in den Umfragen vorne.