Bis zu 50.000 Wahlbeobachter angekündigt

Moskau. Zigtausende Menschen haben sich gefunden, die am Sonntag die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahl in Russland beobachten wollen: "Man geht davon aus, dass Russland-weit zwischen 45.000 und 50.000 Menschen zur Verfügung stehen", sagte die Russland-Expertin Anna Schor-Tschudnowskaja vor der Wahl gegenüber der APA.

Die Zahl von bis zu 50.000 Wahlbeobachtern klinge zwar viel. Tatsächlich brauche man aber "mindestens doppelt so viele", um alle 98.000 Wahllokale beobachten zu können. Die Behörden würden es unabhängigen Wahlbeobachtern auch nicht leicht machen.

Für eine Registrierung müssten Wahlbeobachter entweder von einem Kandidaten, einer Partei oder einem Medium nominiert werden, berichtet Schor-Tschudnowskaja. Der nicht für die Wahl zugelassene Oppositionelle Alexej Nawalny etwa habe bereits vor einigen Jahren eine Zeitung gegründet und von diesem Medium 4.500 Menschen für die diesjährige Wahl entsendet. Doch "vor ein paar Wochen wurde gesagt, dass tausende Wahlbeobachter nicht zugelassen sind". Das Justizministerium habe erklärt, dass bei der Gründung von Nawalnys Zeitung "ein Papier nicht eingereicht wurde und jetzt 'leider, leider, leider' stellt man fest, dass ihre Registrierung falsch war", erzählt die in Kiew geborene und in St. Petersburg aufgewachsene Expertin von der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien.

Hürden für regierungskritische NGOs

Auch den Wahlbeobachtern der regierungsunabhängigen Organisation Golos sei die Akkreditierung für die Wahl am Sonntag verwehrt worden. "Auch da ist irgendwas Formales genannt worden", sagt Schor-Tschudnowskaja. Die NGO, die vom Justizministerium als "ausländischer Agent" gebrandmarkt wurde und ihre Tätigkeit unter neuem Namen wieder aufnahm, sei sehr aktiv vor Wahlen.

Golos betreibe gewöhnlich ein Callcenter, an das sich Wähler bei der Beobachtung von Manipulationen wenden könnten. "Vor wenigen Tagen wurde die Miete gekündigt", berichtet die Soziologin. Es sei "immer wieder erstaunlich, wie gut das fristenmäßig überlegt ist", dass also die Kündigung nicht schon früher, sondern erst wenige Tage vor der Wahl erfolgt sei. Schor-Tschudnowskaja glaubt dennoch, dass Golos das Callcenter am Wahltag betreiben wird können. "Sie ziehen gerade jetzt um."

Die Arbeit der NGOs werde durch das Agenten-Gesetz sehr erschwert, berichtet die Soziologin, die früher selbst bei Projekten der russischen Menschenrechts- und Geschichtsaufarbeitungsorganisation Memorial tätig war. "Es ist nicht so, dass da auf einmal 20 bewaffnete Polizisten kommen, die Räumlichkeiten räumen und alle abführen. Sie (die Organisationen, Anm.) werden einfach überschüttet mit bürokratischem Aufwand." Plötzlich kämen Anträge von der Finanzpolizei, der Feuerpolizei, Anfragen vom Justizministerium und so weiter. "Man wird bombardiert mit Briefen, alles sehr friedlich, alles sehr formal." Aber gleichzeitig seien die Mitarbeiter und Freiwilligen damit beschäftigt, diese Auflagen zu erfüllen, Rechtsanwälte aufzusuchen und kämen zu ihrer eigentlichen Tätigkeit kaum. "So geht's im Moment vielen Organisationen. Sie sind auf diese Weise sehr trickreich lahmgelegt worden."

Gegenkandidaten chancenlos

Die nun ausgeschlossenen tausenden Wahlbeobachter von Golos und Nawalny seien dabei "ausgezeichnet" geschult gewesen. Der Wahlstab der Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak habe sie eingeladen, in ihrem Namen den Urnengang zu bewachen. Wieviele dieses Angebot annehmen, ist unklar.

Sobtschak sei keine "ernst zu nehmende Kandidatin", erklärt Schor-Tschudnowskaja. Sobtschak komme aus dem Showbusiness, habe einen gewissen Glamour-Faktor und ziehe alles wie "eine Show auf": "Sie tanzt noch immer auf allen Hochzeiten, wo man sie einlädt und bezahlt." Und: "Sie tickt nicht wirklich politisch." Auch der Oppositionskandidat Grigori Jawlinski könne Amtsinhaber Wladimir Putin nicht gefährlich werden. Jawlinski "gab's schon immer, den gab's schon, als es Putin noch gar nicht gab", sagt die Wissenschafterin. Als Kandidat bei den Präsidentenwahlen versuche er sich nun schon zum xten Mal. Der 65-Jährige sei eher eine "museale Figur".

Dass sich die Menschenrechtssituation in Russland bald ändert, glaubt Schor-Tschudnowskaja nicht. Auch nicht, nachdem Präsident Putin in seiner Rede an die Nation Anfang März selbst angekündigt hat, die Demokratie und politischen Institutionen in Russland stärken zu wollen. "So lange ich Putin kenne, sagt er das. Es sind wirklich fast buchstäblich die selben Sätze seit 18 Jahren", berichtet die Kennerin. Sie habe "schon lange aufgehört, ihm zuzuhören, weil ich schon tausende Male erlebt hab, dass das, was er sagt, nichts zu tun hat mit dem, wie er handelt."

Reformen notwendig

Anna Schor-Tschudnowskaja kann sich nicht vorstellen, dass Putin institutionelle Reformen durchführt. "Um die Reformen, die notwendig sind, in die Wege zu leiten, muss man zunächst seine Reformen rückgängig machen: dass er das macht, kann ich mir nicht vorstellen." Putin sei nie in der Lage gewesen, auch nur einen einzelnen Fehler oder Irrtum einzugestehen. Etwa die völkerrechtswidrig annektierte ukrainische Halbinsel Krim einfach zurückzugeben, sei aus russischer Sicht nicht möglich. "Aber andere Dinge sind auch wie die Krim. Man müsste - metaphorisch betrachtet - ganz viele Krim-Inseln zurückgeben, wie soll das gehen?", fragt sie.





Vorstellen kann sich Schor-Tschudnowskaja aber, dass in Putins Umgebung schon über einen Nachfolger für die Zeit nach der nächsten Wahl 2024 nachgedacht wird. Dieser solle dann der Bevölkerung sanft beibringen, dass Putin doch nicht so perfekt sei und einiges reparieren werde können. Aber bis dahin werde noch viel Zeit vergehen. Für die Clique, die gerade an der Macht ist, sei dies eine Herausforderung.