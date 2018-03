Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Polizeigewahrsam

Paris. Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist am Dienstag wegen einer Affäre um Wahlkampfspenden in Polizeigewahrsam genommen worden. Sarkozy werde in Nanterre von Anti-Korruptions-Ermittlern vernommen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen.

Es ist das erste Mal, dass der frühere Staatschef zu dem Verdacht befragt wird, dass sein Präsidentschaftswahlkampf 2007 aus libyschen Quellen mitfinanziert wurde.

50 Millionen Wahlkampfspende

Untersuchungsrichter gehen bereits seit fünf Jahren dem Verdacht nach, dass dieser Wahlkampf von Libyens damaligem Machthaber Muammar al-Gaddafi mitfinanziert wurde. Die Rede ist von mindestens 50 Millionen Euro. Noch als Präsident nannte Sarkozy die Vorwürfe "grotesk". Die französische Staatsanwaltschaft war zunächst nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.