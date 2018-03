Die ethnische Wahl

PVV-Chef Geert Wilders (l.) und Vlaams-Belang-Galionsfigur Filip Dewinter (r.) demonstrieren gemeinsam in Rotterdam.

Rotterdam. An einem diesigen Wintersamstag gegen Mittag erscheint in Rotterdam der Messias. Ein Raunen geht durch die Reihen. Erwartungsvoll drängen hunderte Menschen vom Bahnhofsplatz zu einem Hügel. Umringt von Personenschützern steht dort ein Mann im blauen Jackett. Für einen Moment denkt man, dass ein Leuchten sein Haupt umspielt, aber das ist nur Haar. Dann sagt Geert Wilders der Regierung den Kampf an.

Genug hat er, von der "Diskriminierung der Niederländer", von Elite, Islamisierung und Asylbewerbern, die alles umsonst bekommen, während rechtschaffene Einheimische ihre Pflegekosten nicht zahlen können. Doch damit ist jetzt Schluss: "Ich rufe das Volk massenhaft zum Widerstand auf!", tönt es durch die kalte Luft. "Die Niederländer werden sich ihr Land zurückholen!" Genau hier, in Rotterdam, soll bei den Kommunalwahlen am 21. März der Anfang gemacht werden.





Wenn die Partij voor de Vrijheid (PVV) sich öffentlich zeigt, ist das immer gut durchdacht. Die Demonstration fällt mit ihrem Wahlkampfauftakt in Rotterdam zusammen, wo sie erstmals kommunal antritt. Niederländische Großstädte wählen in der Regel linksliberal. Die Ausnahme: Rotterdam. Die Hafenmetropole ist eine Hochburg der Rechtspopulisten. Vor einem Jahr, bei den Parlamentswahlen, lag sie hier knapp auf dem zweiten Platz. Rund jede siebte Stimme ging an die PVV.

Prominentes Aufgebot

Es ist die übliche Mischung aus besorgten Bürgern und Rechtsextremen, die Ende Jänner dem Aufruf der Partei nach Rotterdam gefolgt sind und jetzt in Richtung Innenstadt ziehen. Pegida ist vertreten, die radikale Nederlandse Volks-Unie, Mitglieder der identitären Voorpost-Bewegung verteilen Flugblätter. Aus Belgien ist eine Delegation des rechten Vlaams Belang gekommen. Dessen Galionsfigur Filip Dewinter läuft an der Spitze des Zugs. Mit Wilders trägt er ein Transparent. "Die Niederlande gehören uns", steht darauf. Ein bemerkenswertes Aufgebot für eine Kommunalwahl.

Vor dem Theaterplatz gerät der Zug unversehens ins Stocken. Auf einmal sind da noch andere Demonstranten: Zwei, drei Dutzend vielleicht, viele von ihnen jung, und sie sind offenbar gut organisiert. Innerhalb von Sekunden haben sie sich auf einer Stufe des Platzes in Position gebracht. Sie tragen weiße Windjacken mit zwei stilisierten, ineinandergeschlagenen Händen: das Logo von Denk, einer jungen Partei, die ebenfalls zum ersten Mal in Rotterdam an den Kommunalwahlen teilnimmt. Auch diese Demonstranten entrollen jetzt ein Transparent: "Die Niederlande gehören uns allen!" steht darauf.