Die Libyen-Affäre

Muammar al-Gaddafi und Nicolas Sarkozy 2007 in Paris. © reuters/Patrick Hertzog Muammar al-Gaddafi und Nicolas Sarkozy 2007 in Paris. © reuters/Patrick Hertzog



Paris. (ast/apa) Vor elf Jahren gewann Nicolas Sarkozy den französischen Präsidentschaftswahlkampf. Wegen mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung seines Wahlkampfes zuvor befindet sich der Republikaner nun in Polizeigewahrsam.

Anti-Korruptionsermittler befragen den ehemaligen Präsidenten Frankreichs zu den Vorwürfen, die schon seit Jahren bekannt sind und die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Die Polizisten gehen dem Verdacht nach, libysche Gelder seien illegal für Sarkozys Wahlkampf geflossen. Am Dienstag befragten Ermittler den früheren konservativen Spitzenpolitiker erstmals selbst in der Affäre.





Französischen Medienberichten zufolge habe die Finanzstaatsanwaltschaft in der "Libyen-Affäre" hunderte Dokumente gesammelt. Das extrem komplizierte und weitverzweigte Dossier wird von Experten als "polypenartig" beschrieben. Gegen Verdächtige seien bereits Verfahren eröffnet worden, berichten Medien. Nun rücke aber offenbar Sarkozy ins Zentrum.

50 Millionen Euro

Schon vor sechs Jahren lancierte die Online-Zeitung "Mediapart" den Vorwurf, wonach das Regime des früheren libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi Sarkozys Wahlkampf 2007 mit etwa 50 Millionen Euro mitfinanziert haben soll. 2016, also neun Jahre später, meldete sich dann der Geschäftsmann Ziad Takieddine öffentlich zu Wort. Er sagte damals "Mediapart", er habe Ende 2006 oder Anfang 2007 mehrere - vom libyschen Regime vorbereitete - Koffer mit insgesamt fünf Millionen Euro ins französische Innenministerium gebracht. Sarkozy war dort damals Ressortchef.

Der "politische Pensionist", wie Sarkozy in Frankreich gelegentlich genannt wird, ist seit Jahren affärenbelastet und -erprobt. Er war bereits wegen einer anderen Untersuchung vor knapp vier Jahren 15 Stunden in Polizeigewahrsam genommen und den ganzen Tag befragt worden. Der 63-Jährige wies die Vorwürfe Takieddines umgehend zurück. Noch als Präsident nannte Sarkozy den Verdacht "grotesk".

Die "Libyen-Affäre" ist nicht das einzige juristische Problem Sarkozys. So ordnete ein Richter vor gut einem Jahr einen Prozess gegen den früheren Staatschef an - wegen Vorwürfen der illegalen Wahlkampffinanzierung 2012. Sarkozy kündigte Beschwerde an, ein Prozesstermin ist bisher nicht bekannt.

Freund, Feind, Festnahme

Die Beziehung Sarkozys zu Libyen wurde rund um die Wahl 2007 auffällig eng. Nach der medial geschickt eingefädelten Freilassung inhaftierter bulgarischer Krankenschwestern und eines palästinensischen Arztes im nordafrikanischen Land nutzte der französische Präsident das neue Verhältnis, um die Führungsrolle Frankreichs in der Region zu etablieren, und machte Machthaber Gaddafi in Europa salonfähig.

Frankreich forcierte wirtschaftliche und militärische Kooperationen: strategische Partnerschaft, Atom-Zusammenarbeit, Militärschutz. Prunkvoll empfing Sarkozy Gaddafi in Paris und ließ ihn mit seinem Beduinenzelt neben dem Elyseepalast Hof halten.

Doch nur wenige Jahre später war es Sarkozy, der als Erster forderte, Gaddafi abzusetzen. Als erster Staat erkannte Frankreich die Regierung der Rebellen an und beharrte auf dem Sturz des Diktators - und zog die internationale Agenda in seine Richtung. Die Nato-Militärintervention 2011 in Libyen führte zu Gaddafis tödlichem Ende. Der Militäreinsatz kam Sarkozy gelegen. Sein außenpolitischer Triumph als mutiger Stratege ließ die zuvor desaströs gesunkenen Umfragewerte des Präsidenten wieder steigen. Vollmundig verkündete er, sein Land werde sich "überall engagieren, wo die Freiheit der Völker und die Demokratie bedroht sind". Ob die Aktion auch zum Begleichen der horrenden Rechnung mit dem einstigen Freund genutzt wurde, bleibt - noch - offen.