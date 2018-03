Die rebellische Insel

Zwei Unabhängigkeits aktivisten in Corte. © Kormann Zwei Unabhängigkeits aktivisten in Corte. © Kormann



Ajaccio. Langsam erhebt sich die Sonne über Ajaccio und taucht die Häuser der korsischen Hauptstadt in ein warmes Licht. Im Bistro La Casa Bonaparte treffen sich die Insulaner zum morgendlichen Kaffee. Hier, zwei Schritte von Napoleons Geburtshaus entfernt, wo sich die Stammgäste im Sommer über die Touristenmassen beschweren, animiert seit drei Monaten ein anderes Thema die Gespräche: Korsikas Regionalregierung. "Jetzt wird alles besser. Die Autonomie war noch nie so nahe", ruft ein Pensionist. Ein Geschichtslehrer vom Nebentisch mischt sich ein. "Hör doch auf", sagt er. Dann dreht er sich zu seiner Begleitung und flüstert: "Diese Nationalisten. Und dabei haben viele von ihnen nicht einmal korsische Vorfahren." Der Wirt kommt hinzu. "Lasst ihnen doch eine Chance", sagt er, "immerhin bieten sie Paris die Stirn."

Nationalisten am Ruder

Seit Jahresbeginn regieren die Nationalisten auf Korsika mit absoluter Mehrheit. Überraschend eindeutig haben sie die Regionalwahl im vergangenen Dezember gewonnen: mit 56 Prozent der Stimmen. Die Allianz von Autonomisten und Separatisten hat damit nicht nur 41 der 63 Sitze im korsischen Parlament inne, sondern, dank eines neuen Sonderstatus, auch mehr Macht als alle ihre Vorgänger.





Denn mit Ende 2017 wurden die bisherigen zwei Départements der Insel aufgelöst und ihre Kompetenzen auf die neue "einheitliche Gebietskörperschaft" übertragen. In der nördlichen Küstenstadt Bastia ließen sich der Autonomistenchef Gilles Simeoni und der Separatistenführer Jean-Guy Talamoni feiern. Zahlreiche Menschen versammelten sich in den Straßen. Viele schwenkten die korsische Fahne: der Mohrenkopf auf weißem Grund. Einzig die geringe Wahlbeteiligung von 52 Prozent verlieh dem Sieg einen bitteren Beigeschmack.







Unterdessen blickte Paris besorgt auf die Mittelmeerinsel. Denn dem französischen Zentralstaat kam das Ergebnis alles andere als gelegen. "Könnte Korsika Kataloniens Beispiel folgen?", grübelten Experten, Historiker und Journalisten in sämtlichen Medien des Landes.

Autonomiebestrebungen sind auf Korsika nichts Neues. Die Mittelmeerinsel, die etwa so groß ist wie Kärnten, aber nur halb so viele Einwohner hat, gehört erst seit 1768 zu Frankreich. Davor war sie jahrhundertelang Teil von Pisa und Genua. 1755 erkämpften sich die Korsen sogar kurz die Unabhängigkeit. Der Mann, der das möglich machte, Pasquale Paoli, wird bis heute als Held und Vater der Nation verehrt. Doch international anerkannt wurde das unabhängige Korsika nicht und nur 13 Jahre später annektierten es die Franzosen. Die Nationalisten kehren das noch heute gerne hervor: "Wir wurden einfach einkassiert", ärgert sich Jean-Pierre Raviola. Der 63-Jährige geht am Marktplatz Ajaccios mit seinem Hund spazieren. Er habe sich nie als Franzose gefühlt. "Ich hoffe, dass ich eines Tages in einem unabhängigen Korsika leben kann", sagt er. Für das nationalistische Bündnis steht die Unabhängigkeit jedoch nicht an der Tagesordnung. Die stimmenstärkeren und gemäßigteren Autonomisten wollen ein weitgehend selbstbestimmtes Korsika innerhalb Frankreichs. Die radikaleren Separatisten wünschen sich in frühestens zehn Jahren ein Unabhängigkeitsreferendum.