Zwei Tote bei Geiselnahme in Südfrankreich

Mulhouse/Paris. Ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" hat in Südfrankreich in einem Supermarkt um sich geschossen und Geiseln genommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet. Es sei noch nicht bekannt, ob es sich um einen oder zwei Geiselnehmer handle. Angeblich wird die Freilassung der Paris-Attentäter gefordert.

Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris nahm Ermittlungen auf. Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen. Spezialeinheiten der Polizei waren im Einsatz, mehrere Hubschrauber überflogen den Tatort.

Premier: Bei Geiselnahme deutet alles auf Terrorakt hin

Nach Angaben aus Justizkreisen wurde kurz vor der Geiselnahme im rund zehn Kilometer entfernten Carcassonne zudem ein Polizist durch Schüsse verletzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist unklar.

Nach Angaben von Philippe deute alles auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten.

Einer der Täter hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zur Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" bekannt. Aus Ermittlerkreisen hieß es, den meisten Kunden und Angestellten des Geschäfts "Super U" sei die Flucht gelungen. Ein Mitglied der Gendarmerie stehe im Kontakt mit den Geiselnehmern.