Dutzende Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Polizisten gehen hart gegen die Teilnehmer der Proteste vor. © APAweb / Reuters, Vasily Fedosenko



Minsk. Dutzende Demonstranten sind einer Menschenrechtsorganisation zufolge in Weißrussland bei landesweiten Protesten festgenommen worden. Auch mehrere unabhängige Beobachter seien von Polizisten abgeführt worden, teilte die Organisation Wjasna (Frühling) am Sonntag in Minsk mit. Weißrussische Medien gingen von bis zu 70 Festnahmen aus.

Jedes Jahr finden am 25. März in zahlreichen weißrussischen Städten Demonstrationen gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko statt. An diesem Tag feiert die Opposition den "Tag der Freiheit": Am 25. März 1918 war zum ersten Mal die Unabhängigkeit des Landes proklamiert worden. Offiziell begeht das Land den 100. Jahrestag mit Konzerten und Veranstaltungen.





Im vergangenen Jahr waren die Behörden hart gegen die traditionellen Proteste vorgegangen und hatten mehrere Hundert Menschen festgenommen. Mit Wasserwerfern und Straßenblockaden hatte die Polizei die Menschen an den nicht genehmigten Kundgebungen gehindert.