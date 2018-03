Proteste gegen Erdogan-Besuch in Warna

Erdogan-Gegner protestieren in Warna. © APAweb / Reuters, Stoyan Nenov Erdogan-Gegner protestieren in Warna. © APAweb / Reuters, Stoyan Nenov



Warna/Sofia.Vor dem EU-Gipfel mit der Türkei haben rund hundert Menschen in dem bulgarischen Schwarzmeerort Warna gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan protestiert. Die Demonstranten, die sich trotz Regens in der Innenstadt versammelt hatten, trugen Plakate mit Aufschriften wie "Stoppt Erdogan" und "Europa ist kein Platz für Diktatoren".

Zu der Demonstration gegen den Gipfel am Montagabend hatte die nicht im Parlament vertretene nationalistische Partei "Wasraschdane" ("Wiedergeburt") aufgerufen. Zu einem zweiten Protest rief die kleine Partei "Da, Balgaria" ("Ja, Bulgarien") auf. In einer Mitteilung der regierungskritischen Partei hieß es: "Wir widersetzen uns der erniedrigenden Rolle eines Lakaien und eines Kuriers, die der bulgarische Staat wegen Borissow einnimmt."

Erdogan-Gegner protestieren in Sofia

Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow ist Gastgeber des Spitzentreffens. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia hängten Erdogan-Gegner ein Transparent mit der Aufschrift "Erdogan ist unerwünscht" an eine Brücke, die zum Tagungszentrum der aktuellen bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft im Nationalen Kulturpalast führt.

Erdogan machte sich am Montagnachmittag von Istanbul aus auf den Weg nach Warna. Der erste Gipfel der EU-Spitzen mit Erdogan seit zehn Monaten wird von Spannungen überschattet. Für die Europäische Union nehmen an dem Arbeitsessen am Abend im Warna Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk teil.

EU-Abgeordneter Weidenholzer beklagt "Erpressung" durch Erdogan

Der sozialdemokratische Fraktionsvize Josef Weidenholzer hat vor dem EU-Türkei-Gipfel in Warna einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara verlangt. "Es reicht nicht mehr, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzufrieren. Erdogan steht für eine autoritäre Türkei, bei der es nicht mehr um unterschiedliche Meinungen und Positionen geht, sondern um Erpressung", sagte er am Montag.

Weidenholzer verlangte, dass die EU klar bei dem Gipfel kommuniziert. "Wir dürfen uns vom türkischen Präsidenten nicht erpressen lassen. Die Menschenrechtssituation hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlimmert." Die Türkei sei zu einem der größten Gefängnisse für Oppositionelle und Journalisten geworden. Außerdem sei mit Erdogans Militäroffensive in Afrin der blutige Krieg in Syrien erneut eskaliert. Erdogan führe einen Krieg gegen Minderheiten. "So sieht mit Sicherheit kein EU-Beitrittskandidat aus, die EU muss die Verhandlungen über einen Beitritt der Türkei unter Präsident Erdogan endgültig abbrechen", forderte Weidenholzer.