May warnt Feinde Großbritanniens

Theresa May lässt sich nicht beirren und betont den konsequenten Weg Großbritanniens: wirtschaftlich und politisch. © APAweb / AFP Theresa May lässt sich nicht beirren und betont den konsequenten Weg Großbritanniens: wirtschaftlich und politisch. © APAweb / AFP



London. Die britische Regierung will potenzielle Angreifer mit umfassenden Maßnahmen besiegen. In einer Untersuchung zur Sicherheitslage, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll und aus der das Büro von Premierministerin Theresa May Auszüge im Voraus bekanntgab, heißt es, Großbritannien werde dafür alle zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetzen.

Dazu gehörten nicht nur die Polizei, Geheimdienste und das Militär, sondern auch wirtschaftliche Hebel und der politische Einfluss des Landes. May will den Angaben zufolge darauf verweisen, dass die Gefahr islamistischer Anschläge mindestens in den nächsten zwei Jahren noch hoch bleiben werde. Zudem stellten Russland, Iran und Nordkorea Herausforderungen dar.

Großbritannien verzeichnete 2017 fünf Anschläge, die die Regierung in London als Terrorismus einstufte. Zudem wurden nach Polizeiangaben seit März 2017 weitere 14 Anschläge vereitelt. Zuletzt warf Großbritannien Russland vor, eine Giftattacke auf einen russischen Ex-Agenten und dessen Tochter in England ausgeführt zu haben. Seitdem sind die Beziehungen beider Länder extrem angespannt.

Lawrow: "Kolossale Erpressung"

Nach der Ausweisung russischer Diplomaten durch zahlreiche westliche Staaten drehen Moskau und London weiter an der Eskalationsschraube. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow kündigte am Dienstag vor allem mit Blick auf die USA eine harte Reaktion an. In London deutete Premierministerin Theresa May längerfristige Maßnahmen an. SPÖ und NEOS kritisierten das Abseitsstehen Österreichs.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow machte Druck aus Washington für die konzertierte Aktion verantwortlich. Sie sei das "Ergebnis kolossalen Drucks, kolossaler Erpressung" seitens der USA, sagte Lawrow am Dienstag in Usbekistan. Lawrows britischer Kollege Boris Johnson nannte die massenhaften Ausweisungen einen "Wendepunkt" in den Beziehungen des Westens mit Russland. Es handle sich um einen "Schlag, von dem sich der russische Geheimdienst viele Jahre nicht erholen wird", schrieb Johnson in der Zeitung "Times".