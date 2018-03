Noch weiß niemand, wie dieses Drama endet

Demonstranten beim "Marsch gegen den Brexit". © Daniel Leal-Olivas/afp Demonstranten beim "Marsch gegen den Brexit". © Daniel Leal-Olivas/afp



London. 365 Tage ist es heute her, dass Theresa May mit einem Brief nach Brüssel die Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union aufkündigte. Noch einmal 365 Tage sind es, bis der Austritt vollzogen wird - so nichts mehr dazwischenkommt und sich der Plan nicht ändert.

Am 29. März 2019 soll das Vereinigte Königreich die EU verlassen. Dabei liegt, an der Halbzeit-Marke der vorgegebenen Zweijahresfrist, noch immer vieles im Dunkeln, was die nächsten, entscheidenden Monate angeht.





Denn niemand weiss, ob auf den Herbst hin tatsächlich ein Austrittsabkommen mit der EU zustande kommt oder ob die vertraglichen Beziehungen zwischen Briten und "Europäern" nächstes Jahr abrupt enden. Ein Scheitern der Austrittsverhandlungen könnte jedenfalls wirtschaftlich verheerende Folgen haben und Chaos an den britischen Grenzen nach sich ziehen.



Gegendemonstration der EU-Gegner. © Justin Tallis/afp Gegendemonstration der EU-Gegner. © Justin Tallis/afp



Andererseits ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass London auf Verlangen des Parlaments vor Ablauf der Frist die EU noch um zeitlichen Aufschub bittet. Oder dass das Parlament gar versucht, den Austritt noch ganz abzublasen - durch einen überraschenden Unterhausbeschluss oder durch Ausschreibung einer zweiten Volksabstimmung.

Auch erfahrene Beobachter in London wagen im Augenblick nicht zu prophezeien, ob Nordirland weiter im Binnenmarkt und der Zollunion der EU bleiben könnte, wenn der Rest des Königreichs beide Kernbereiche der EU verließe. Alles ist in den nächsten Monaten noch möglich: Dass die Unionisten aufbegehren, dass die Regierung stürzt, dass wieder Neuwahlen abgehalten werden müssen. Dass der politische Apparat in London mit der Brexit-Umsetzung schlicht nicht zurande kommt.







Der wahrscheinlichste Ausgang bleibt fürs Erste, dass sich beide Seiten in die geplante Übergangsphase zu retten suchen, um dann, was die Zukunft betrifft, "weiterzusehen". Aber undenkbar ist, in der nervösen Atmosphäre seit dem Brexit-Beschluss, nichts mehr. Schon die letzten Monate waren eine Berg- und Talfahrt von beispielloser Dramatik. Wer geglaubt haben mochte, irgendwann werde der wütende Brexit-Streit abflauen und wieder eine gewisse Gelassenheit und tagespolitische Routine einkehren, der hat sich gründlich getäuscht.

So sind selbst diese Woche wieder, volle 21 Monate nach dem Brexit-Referendum vom Juni 2016, beide Seiten mit einer Wucht aufeinandergeprallt, die nichts an Schärfe und Leidenschaft verloren hat.

Die Pro-Europäer in Westminster haben den Brexiteers Wahlbetrug, via Cambridge Analytica, vorgeworfen. Manche Abgeordnete sind der Ansicht, dass das Resultat der Volksabstimmung von 2016 "auf illegale Weise" zustande kam. Brexit-Wortführer wie Außenminister Boris Johnson halten solche Anschuldigungen für "total abstrus": Die Brexiteers hätten das Referendum "fair and square", vollkommen ehrlich, gewonnen. Nun steht es natürlich, was Ehrlichkeit angeht, seit der Referendumskampagne nicht zum Besten mit Johnsons eigenem Ruf, mit der Glaubwürdigkeit des Ministers.