Mehr als 400 Nukleartransporte über die Ostsee seit 2011

Osnabrück. Über die Ostsee findet einem Medienbericht zufolge ein reger Handel mit Nuklearmaterial statt. Seit 2011 seien mindestens 400 nukleare Güter wie frische Brennstäbe oder Uran in den Häfen von Hamburg und Rostock umgeschlagen worden, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei.

Der Handel findet demnach zwischen dem europäischen Festland sowie Skandinavien und Russland statt. Etwa 300 Transporte seien über Autofähren abgewickelt worden, darunter häufig reguläre Ostsee-Passagierfähren. Mindestens hundert weitere Transporte seien auf Güterzug-Fähren verschifft worden.

Schwach radioaktive Fracht

Deutschland sei in den meisten Fällen lediglich Transitland etwa bei Transporten zwischen Uranfabriken in Skandinavien und Atomkraftwerken in Frankreich oder der Schweiz gewesen. Bei 75 Lieferungen seien die Brennelementefabrik im emsländischen Lingen oder die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau Absender oder Empfänger der schwach radioaktiven Fracht gewesen.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel forderte in der "NOZ" von Hamburg und Rostock, solche Nukleartransporte zu untersagen. Vorbild solle das Bundesland Bremen sein, das den Umschlag in seinen Häfen bereits vor einigen Jahren untersagte.