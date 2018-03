Urteil im Brüsseler Prozess gegen Abdeslam am 23. April

Paris. Das Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam wegen Schüssen auf Polizisten in Belgien wird am 23. April verkündet. Bei dem Gerichtstermin ging es um die Zulassung einer Vereinigung von Terroropfern als Nebenkläger.

Salah Abdeslam ist der einzige überlebende mutmaßliche Attentäter der Pariser Anschläge vom 13. November 2015. In dem Prozess in Belgien wird ihm Beteiligung an einem Vorfall vorgeworfen, bei dem drei Polizisten durch Schüsse verletzt wurden. Die Schüsse fielen bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem Brüsseler Vorort vier Tage vor seiner Festnahme im März 2016.

Der Prozess hatte am 5. Februar begonnen. Abdeslam zeigte sich gegenüber der Justiz unkooperativ und blieb am zweiten Tag der Verhandlung fern. Auch beim dritten Gerichtstermin am Donnerstag war er nicht anwesend.