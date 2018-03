Sarkozy muss in Abhöraffäre vor Gericht

Die Justiz wirft dem 63-Jährigen Sarkozy unter anderem Korruption vor. © APAweb / A Photo, Ludovic Marin Die Justiz wirft dem 63-Jährigen Sarkozy unter anderem Korruption vor. © APAweb / A Photo, Ludovic Marin



Paris. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy wird in einer Abhöraffäre vor Gericht gestellt. Die Justiz wirft dem 63-Jährigen unter anderem Korruption vor, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vonseiten der Ermittler erfuhr. Der Ex-Präsident soll im Jahr 2014 versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen.

Laut einem zuvor erschienenen Bericht der Zeitung "Le Monde" geht es dabei nicht um die unlängst erhobenen Vorwürfe einer angeblich illegalen Wahlkampffinanzierung aus Libyen. Sarkozy soll hingegen in einer - schon länger verfolgten - Affäre versucht haben, von dem Richter Informationen zu erlangen. Der konservative Sarkozy war von 2007 bis 2012 Staatspräsident gewesen.