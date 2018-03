Alexander ist weg

Wien. Alexander der Große hat den Flughafen verlassen. Sein Name prangt nicht mehr über dem Gebäude, seine Statue steht nicht mehr in der Halle. Reisende kommen nun am Internationalen Flughafen von Skopje an. Auch die Nord-Süd-Autobahn in Mazedonien trägt nicht mehr den Namen des antiken Eroberers, sondern heißt mittlerweile "Straße der Freundschaft". In den vergangenen Wochen hat die mazedonische Regierung mit diesen Umbenennungen wohlwollende Reaktionen im benachbarten Griechenland geerntet. Denn Athen protestiert seit mehr als zwei Jahrzehnten gegen die "Vereinnahmung" des Helden - und vor allem gegen die Bezeichnung des Staates als Mazedonien, wie auch eine Region in Nord-Griechenland heißt.

Der ungelöste Namensstreit und die Blockade durch Athen verhinderten bisher eine Aufnahme des Westbalkan-Landes in die Nato und erschwerten die Annäherung an die EU. Doch hat sich die Atmosphäre zwischen den Hauptstädten in den vergangenen Monaten - nach einem Regierungswechsel von einer nationalkonservativen zu einer sozialdemokratischen Fraktion in Mazedonien - spürbar entspannt, und Verhandlungen finden nicht nur auf technischer Ebene, sondern im direkten Gespräch zwischen Spitzenpolitikern statt. So traf in Wien am Freitag der griechische Außenminister Nikos Kotzias seinen mazedonischen Amtskollegen Nikola Dimitrow. Eine Einigung konnte der Vermittler der Vereinten Nationen, Matthew Nimetz, danach nicht verkünden. Dennoch sprach er von einer "großen Verbesserung" in mehreren Punkten. So könnte das Land, das derzeit international als FYROM (Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien) bezeichnet wird, künftig Ober-Mazedonien oder Republik Nord-Mazedonien heißen.





Die Zeit für eine Lösung sei jedenfalls reif - und beide Staaten bräuchten sie, meint Vedran Dzihic vom Österreichischen Institut für Internationale Politik (OIIP). "Nach einer langen Periode gegenseitiger Blockaden haben beide Seiten kleine Schritte aufeinander zu gemacht", sagt er im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Mazedonien ist an einer Mitgliedschaft in der Nato und der EU interessiert, und Griechenland könnte mit einem Einlenken sein Image in der Gemeinschaft nur verbessern.

Dennoch werde es in beiden Ländern Widerstand gegen eine Lösung geben und werden Menschen auf die Straße gehen, stellt Dzihic fest: "Auch in der Politik gibt es sehr starke Emotionen, die mit nationalistischen Energien ausgestattet werden können." Daher sei die Situation für beide Regierungen heikel: Einen Kompromiss müssten die Politiker in ihrem Land erst einmal verkaufen. Eine subtile und behutsame Kommunikationspolitik auf beiden Seiten sei laut dem Politologen unerlässlich. Dafür seien Wochen und Monate nötig, doch eine Einigung zwischen den Nachbarn bis Sommer sei möglich: "Es kann gelingen, weil die Karten so gut daliegen wie seit zwei Jahrzehnten nicht."