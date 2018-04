Schleswig/Madrid. (red/wak) Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont kann nicht wegen des spanischen Hauptvorwurfs der Rebellion ausgeliefert werden. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht erließ am Donnerstag einen Auslieferungshaftbefehl nur wegen des zweiten Vorwurfs der Untreue - und setzte den Haftbefehl auch noch unter Auflagen außer Vollzug. Denn bezüglich des Untreue-Vorwurfs hält das deutsche Gericht noch weitere Klärungen und mehr Informationen für nötig.

Zudem kommt Puigdemont unter Auflagen - frühestens am Freitag - frei: Unter anderem muss er eine Sicherheit in Höhe von 75.000 Euro hinterlegen, damit er von der Haft verschont wird. Wann genau der inhaftierte Puigdemont aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster freikommen sollte, war nach Angaben seiner Anwälte zunächst unklar.





Das Gericht in Schleswig erklärte, der 1. Senat des OLG sei der Auffassung, "dass sich hinsichtlich des Vorwurfs der "Rebellion" die Auslieferung als von vornherein unzulässig erweist". Der nach deutschem Recht in Betracht kommende Straftatbestand des Hochverrats sei nicht erfüllt, weil es am Merkmal der Gewalt fehle. Etwas anderes gelte für den Vorwurf der "Korruption" in Form der Untreue. Insoweit erweise sich die Auslieferung "nicht als von vornherein unzulässig", begründete das OLG seine Entscheidung. Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont in Spanien der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt sein könnte, seien für den Senat nicht ersichtlich.

Keine Anklage wegen Rebellion

Es ist ein salomonisches Urteil, das vom Gericht gefällt wurde. Denn die Anklage der Rebellion und die damit drohende Inhaftierung von bis zu 30 Jahren wurde von vielen als überzogen angesehen, und hätte zu einem heftigen Zerwürfnis in Europa führen können. Genauso wie die Verneinung der Auslieferung an einen europäischen Freund. Die Ausgangslage ist nun folgende: Da Puigdemont nicht wegen Rebellion, sondern nur wegen Veruntreuung an Spanien ausgeliefert werden könnte, kann Spanien Puigdemont auch nur wegen Veruntreuung anklagen, erklärte Frauke Holmer, Sprecherin des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein, gegenüber der "Wiener Zeitung".

Dabei handelt es sich um ein Delikt, das keine Mindeststrafe kennt - anders als der Tatbestand der Rebellion, der mindestens 15 Jahre Haft vorsieht. Puigdemont kann einem möglichen Strafprozess in Spanien daher nun wesentlich gelassener entgegenblicken. "Wir freuen uns sehr für unseren Mandanten", teilten die Anwälte des Politikers mit. Man wolle so schnell wie möglich die Auflagen erfüllen, damit Puigdemont so schnell wie möglich das Gefängnis verlassen könne.

Puigdemonts deutsche Strafverteidiger betonten, "der unerhörte Vorwurf einer "Rebellion" sei jetzt aus der Welt. In Bezug auf den Vorwurf einer möglichen Untreue erklärten sie: "Wir respektieren, dass das Gericht in dieser für das europäische Demokratieverständnis richtungsweisenden Sache nicht über die Auslieferung entscheiden möchte, ohne der spanischen Justiz noch ein weiteres Mal Gelegenheit zu geben, den einzig noch in Betracht kommenden Vorwurf zu belegen."

Eine Sprecherin der spanischen Regierung gab am Donnerstagabend bekannt, dass man die Entscheidung des deutschen Gerichts respektiere. Die spanische Justiz werde angemessen darauf reagieren und sicherstellen, dass spanischem Recht Geltung verschafft werde, so die Sprecherin.

Puigdemont wurde in die Justizanstalt Neumünster eingeliefert, nachdem er am 25. März auf der Rückfahrt von einer Skandinavienreise in Schleswig-Holstein festgenommen worden war. Die spanische Justiz wirft ihm Rebellion und die Veruntreuung öffentlicher Gelder zugunsten einer Abspaltung vor.