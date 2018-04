"Jetzt ist Ungarn an der Reihe"

Jüngsten Umfragen zufolge kann Orbans Fidesz-Partei mit einer deutlichenMehrheit rechnen. Allerdings ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen und viele halten sich mit Aussagen zu ihrem Wahlverhaltenzurück. © APAweb/AP, Darko Vojinovic Jüngsten Umfragen zufolge kann Orbans Fidesz-Partei mit einer deutlichenMehrheit rechnen. Allerdings ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen und viele halten sich mit Aussagen zu ihrem Wahlverhaltenzurück. © APAweb/AP, Darko Vojinovic



Budapest. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat zum Auftakt der Parlamentswahl seinen harten Kurs in der Zuwanderungspolitik bekräftigt. "Nachdem Bayern, Italien, Tschechien und Österreich klargemacht haben, dass sie gegen Immigration sind, ist nun Ungarn an der Reihe", sagte der rechtskonservative Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des Nachrichtenportals "Origo".

Bei seiner Stimmabgabe in der Früh in einem wohlhabenden Bezirk der Hauptstadt Budapest kündigte der Gegner einer stärkeren EU-Integration an, für die nationalen Interessen Ungarns zu kämpfen. "Die EU ist nicht in Brüssel. Die EU ist in Berlin, in Budapest, in Prag und in Bukarest", sagte der 54-Jährige, der nicht nur in der Flüchtlingspolitik sondern auch wegen weiterer Maßnahmen wie einem neuen Mediengesetz in der Europäischen Union für Streit gesorgt hat.

Jüngsten Umfragen zufolge kann Orbans Fidesz-Partei mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Allerdings ist ein Drittel der Wähler noch unentschlossen und viele halten sich mit Aussagen zu ihrem Wahlverhalten zurück. Daher scheint eine Zwei-Drittel-Mehrheit wie bei den beiden vorangegangenen Wahlen unwahrscheinlich. Rund acht Millionen Ungarn sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sollte sich Orban durchsetzen, wäre es seine dritte Amtszeit. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr (MESZ). Mit ersten Hochrechnungen wird noch am Abend gerechnet.

Im Wahlkampf hatte sich Orban als Beschützer der christlichen Kultur Ungarns vor der muslimischen Zuwanderung nach Europa dargestellt. Er wird von zahlreichen EU-Staaten wegen seiner Weigerung zur Teilnahme an einem Mechanismus zur Umverteilung von Flüchtlingen kritisiert. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, mit seiner Medien- und Justizpolitik Prinzipien der Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen. Die Wirtschaft in Ungarn ist unter Orban indes auf Wachstumskurs.

Großer Andrang auf die Wahllokale

Eine lange Schlange vor einem Wahllokal im 3. Budapester Stadtbezirk. "Das ist ein wahrer Ansturm", sagt eine Frau. Sie arbeitet als Helferin im Wahllokal und macht gerade Zigarettenpause. "Ich habe auch vor vier Jahren hier mitgearbeitet, aber da wollten um diese Zeit weit weniger Menschen ihre Stimme abgeben."

Das liege nicht nur am schönen Wetter, behauptet ein Mann. Denn die Menschen hätten genug von der Fidesz-Regierung, wollen wirklich eine Veränderung. "Es herrscht tatsächlich eine Wechselstimmung."

Ein älterer Mann ist anderer Meinung. "Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch frühere Regierungen haben in die eigene Tasche gewirtschaftet. Warum also immer diese Angriffe gegen die Orban-Regierung?" Eine Pensionistin sitzt auf einer Bank vor dem Wahllokal und macht sich Sorgen um den sauberen Ablauf der Wahlen. "Stalin soll einmal gesagt haben: 'Ihr wählt und wir zählen.'" Die Fidesz-Partei habe 2014 das Wahlgesetz zu ihren Gunsten geändert. Zugleich war die Stimmabgabe für die 70-Jährige ein Dilemma. Es habe zwei Kandidaten für die Einzelwahlkreise gegeben, die ihr "beide nicht lagen": einen von der Jobbik-Partei (rechtsnational) und einen von der Fidesz-Partei (rechtskonservativ). "Ich habe mich für das kleinere Übel entschieden", sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Auf der Treppe steht eine Frau, unentschlossen. "Ich habe keine Ahnung, wohin ich mein Kreuz auf dem Stimmzettel machen soll, kenne die Kandidaten nicht." Sie habe sich nur auf den Weg gemacht, weil auch ihre Nachbarn zur Wahl gingen. Sie wünsche sich den Sieg einer Partei, "die anständig ist, ehrenhaft, eben ein Vorbild".

Eine junge Frau hat es eilig, sie muss zur Arbeit und hat gegen Fidesz gestimmt. Als Grund nennt sie Günstlingswirtschaft sowie das Wahlrecht für die im Ausland lebende ungarische Minderheit. "Warum stimmen die Auslandsungarn über unser Schicksal ab, die weder hier wohnen noch Steuern zahlen?"

Ein älterer Mann und seine Ehefrau erklären, treue Fidesz-Wähler zu sein, denn den Ungarn ginge es gut. "Wir wissen, was wir haben. Viktor Orban schützt uns vor den Einwanderern."

Die Hasspropaganda von Orban gegen Flüchtlinge sei sehr wirksam, kritisiert ein Mann mittleren Alters. Da würde die Polizei schon auf Nonnen gehetzt, weil "gute Patrioten" glaubten, es handle sich um Migranten. Das habe er im Radio gehört.

Zweifel am sauberen Ablauf

Auf der Straße vor dem Wahllokal hält ein Taxi. Der Fahrer will seine Stimme abgeben und hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung, die der Opposition zu einem Sieg verhelfen könnte, meint der 50-Jährige. "Viele meiner Kollegen wollen zur Wahl gehen und zeigen, dass ihnen das Schicksal Ungarns nicht egal ist." Mit forschen Schritten strebt eine Erstwählerin zum Wahllokal. "Ich werde für die Jobbik-Partei stimmen, sie ist die Zukunft für meine Generation."

Medien schreiben von einer Rekordteilnahme an den Parlamentswahlen, weil laut Wahlbüro (NVI) die Wahlbeteiligung um 11.00 Uhr bei 29,93 Prozent lag. Bei den Wahlen 2014 hatten zu diesem Zeitpunkt erst 23,23 Prozent ihre Stimme abgegeben.