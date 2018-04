Mehr als Seehofer und Spahn

Horst Seehofer (l.) und Jens Spahn gehörten im vergangenen Monat die Schlagzeilen. © reu/Bensch Horst Seehofer (l.) und Jens Spahn gehörten im vergangenen Monat die Schlagzeilen. © reu/Bensch



Meseberg/Wien (da) Das meiste sollte bereits geregelt sein zwischen CDU, CSU und SPD. Schließlich ist der Koalitionsvertrag zwischen den drei deutschen Regierungsparteien mit 175 Seiten äußerst umfangreich. Doch nicht einmal ein Monat ist seit der Angelobung verstrichen, schon trifft sich Schwarz-Rot zur Kabinettsklausur. Seit Dienstag und bis Mittwoch tagt die Regierung im brandenburgischen Meseberg. Zu Gast sind auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die Klausur bietet den neuen Ministern eine Bühne, ihre Themen zu platzieren. Bisher ging die zwar medienaffine Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ebenso unter wie ihre Parteikollegin, Bildungsministerin Anja Karliczek. Auf sozialdemokratischer Seite blieb Umweltministerin Svenja Schulze blass. Die Ernennung von Franziska Giffey, einst Bürgermeisterin im Berliner Bezirk Neukölln - dort leben viele sozial schwache Deutsche und Migranten -, zur Familienministerin sorgte zwar für Aufsehen. Aber auch von der 39-Jährigen ist seit März wenig zu hören.





Landtagswahl im CSU-Zentrum

Zwei Männer aus der Union überlagern bisher alle Debatten: Horst Seehofer fachte die Diskussion, ob der Islam zu Deutschland gehöre, wieder von Neuem an. Nein lautete die Antwort des Innenministers, für ihn gehören lediglich die Muslime zu Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel widersprach sogleich ihrem Minister. Und anders als im Jahr 2010 - der damalige Bundespräsident Christian Wulff sagte, der Islam gehöre zu Deutschland - schlief die Debatte schnell wieder ein.

Seehofer setzt weiterhin auf das Thema Islam, nun in puncto Radikalisierung. Dschihadisten, die sich an Kampfhandlungen von Terrormilizen beteiligt haben, soll die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden können, falls sie noch eine weitere besitzen. Dieses Vorhaben wurde bereits bei den Koalitionsverhandlungen vereinbart.

Zu erwarten ist, dass Seehofer bis zur bayerischen Landtagswahl Mitte Oktober wiederholt das Thema Islam aufbringen wird. Denn im Freistaat sieht die CSU die AfD als härteste Rivalin an. "Die CSU denkt ohnehin bis zum 14. Oktober vor allem an die Landtagswahl", seufzt ein Präsidiumsmitglied der CDU. Viele Konservative befürworten einen härteren Kurs in Migrations- und Integrationsfragen. Alleingänge der CSU aus wahltaktischen Gründen erschweren jedoch die Regierungsarbeit in Berlin zwischen drei Partnern, die merkbar eine Zweckgemeinschaft bilden.

Während Seehofer als Antreiber für die CSU auftritt, verfolgt Jens Spahn primär seine eigene Agenda. Der Gesundheitsminister facht gerne Diskussionen an, die nicht seinen Kompetenzbereich umfassen - sei es angebliche Rechtlosigkeit in einigen Städten oder Armut in Deutschland. Sein Satz: "Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe", hat die bisher längst anhaltende der drei Debatten ausgelöst. Schon macht die SPD, was sie mit am besten beherrscht: über die Hartz-Reformen, die von ihr selbst eingeführte Grundsicherung für Arbeitslose, streiten.

CDU auf "Zuhör-Tour"

Die Beliebtheit von Seehofer und Spahn wird sich bei den Kabinettskollegen in Grenzen halten. Dennoch werden Abweichler benötigt, denn CDU, CSU und SPD müssen den Spagat schaffen, konstruktiv Lösungen zu erarbeiten, ohne die Differenzen zwischen den Parteien völlig in den Hintergrund zu rücken. Denn die große Koalition von 2013 bis 2017 litt unter der bleiernen Ruhe, die sie nach außen ausstrahlte. Fehlende Diskussionen waren mitverantwortlich für den Aufstieg der AfD, die sich zur einzigen Alternative gegen das Establishment stilisierte.

Um ein Gegengewicht zur Regierung zu bilden, ist die designierte SPD-Chefin und vormalige Arbeitsministerin Andrea Nahles bewusst nicht Teil des Kabinetts, sondern Fraktionsführerin. Aufseiten der CDU soll Annegret Kramp-Karrenbauer das Gewicht von der Regierung hin zur Partei verschieben. Die neue Generalsekretärin - sie galt als Minister-Kandidatin - hat bereits eine "Zuhör-Tour" für das neue Grundsatzprogramm gestartet.